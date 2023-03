Emi de la Noaptea Târziu va pleca într-o altă țară alături de colegii din trupă pentru petrecerea burlacilor: „Eu acum mă simt ca la filmele americane”

In articol:

Emi de la Noaptea Târziu și Mădălina trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar anul acesta au decis să facă marele pas. Cei doi s-au logodit în luna noiembrie a anului 2021 și în curând își vor uni destinele.

Cucu de la Noaptea Târziu, despre petrecerea burlacilor de dinaintea nunții lui Emi

Cuplul se va bucura de petrecerea burlăcițelor și a burlacilor peste hotare, iar Cucu, colegul de trupă al artistului a oferit mai multe detalii.

Emi de la Noaptea Târziu se va bucura de o petrecere a burlacilor de zile mari alături de prietenii lui. Cucu și Cuza vor să respecte această tradiție astfel că au organizat o vacanță unde vor petrece ultimele momente de burlăcie ale prietenului lor. Mai mult decât atât, Cucu a mărturisit faptul că și Mădălina, logodnica lui Emi, va avea parte de o astfel de petrecere alături de prietenele sale.

“ Îți dai seama că suntem cavaleri de onoare. Dacă ne întâlneam acum 4 ani și aveam această discuție, Emi era cel singur și eu și Cuza eram cei combinați. Dar uite, roata se învârte și se schimbă lucrurile. Tot ce pot să spun este că o să plecăm în altă țară.( n.r. la petrecerea burlacilor) Nu vă zic când, dar plecăm cam într-o lună, două, într-o altă țară. Mergem o gașcă formată din câțiva băieți. Fetele pleacă și ele într-o altă țară. Da, se face petrecerea burlacilor”, a spus Cucu, pentru ego.ro.

Ami, Cuza și Cucu de la Noaptea Târziu [Sursa foto: Instagram]

Motivul pentru care petrecerea burlacilor nu va avea loc litoralul românesc

Cucu a ținut să puncteze și motivul pentru care petrecerea nu va fi organizată la noi în țară. Artistul a mărturisit că prețurile de pe litoralul românesc sunt destul de mari și este cu mult mai ofertantă o călătorie peste hotare. Mai mult decât atât, Emi va primi și cadouri din partea cavalerilor de onoare.

“ Știi care e faza, că dacă mergem în Mamaia sau în Vama Veche plătim mai mult decât plătim în țara aia. Adică e clară situația. Momentan, fiecare și-a plătit, acum nu știu dacă am pus și bani pentru Emi. Mi s-a cerut să trimit niște bani, am trimis pentru biletele de avion și cazare, dar nu știu dacă include și cazarea și transportul lui Emi. Asta vom afla, când ne întâlnim data viitoare îți spun. O să îl sun pe Emi să îl întreb dacă și-a plătit singur sau i-am plătit noi. Asta clar, da, știm că trebuie să facem asta.( n.r. să îi ducă cadouri) Cred că o să fie pentru prima oară când merg la o petrecere a burlacilor, nu am mai fost niciodată. Eu acum mă simt ca la filmele americane. Cam asta este situația, nu am fost niciodată la o petrecere a burlacilor”, a mai adăugat Cucu de la Noaptea Târziu.

Emi de la Noaptea Târziu și logodnica sa, Mădălina [Sursa foto: Instagram]