Denis Ștefan, mândru nevoie mare! Fiica lui îi calcă pe urme. Ce pasiune a moștenit micuța: „Ea vrea, dar încă este prea mică”

In articol:

Denis Ștefan este tăticul mândru a două fetițe. Fiica cea mare actorului are nouă ani, în timp ce mezina familiei are doar câteva luni de când a venit pe lume. Denis nu își încape în piele de fericire, asta pentru că fata sa cea mare a moștenit una dintre pasiunile tatălui său, respectiv călăritul.

Actorul a povestit că fiica lui a luat contact cu această lume încă de la o vârstă fragedă, mai precis de la șase luni. Cu cât a crescut, Denis a încercat să o învețe mai multe lucruri privind această activitate, iar ușor-ușor, Delia a început să fie din ce în ce mai încântată.

De asemenea, actorul a mai spus că fata lui vrea să continue pe acest drum, însă deocamdată este mică, iar această activitate poate include și neplăceri, cum ar fi lovituri sau alte lucruri de acest fel.

„Eu sunt cu călăritul, cu antrenatul cailor, filmul. Să sperăm că rămâne și ea tot așa. Pe cea mare am pus-o pe cal de la 6 luni. Avem o poză chiar cu acel moment, apoi, încet-încet, de la un an, apoi mai mult la doi ani, și tot așa, treptat. Pe la trei ani a început propriu zis să stea pe cal și să lucreze în coardă, în acel cerc cu mine, și pe la un cinci ani am lăsat-o singură pe cal. Întâi pas, trap și acum face galop. De acrobații încă nu este momentul.

Ea vrea, dar încă este prea mică pentru așa ceva și nu am vrut să o grăbesc cu nimic pentru că sunt tatăl ei. Poate că dacă eram doar profesor o ambiționam mai mult. Nu vreau să se lovească. La cai așa este, mai și cazi, te mai și lovești.” , a dezvăluit Denis Ștefan pentru ego.ro.

Delia, fiica lui Denis Ștefan [Sursa foto: Instagram]

Denis Ștefan este căsătorit cu Cristina, mama fiicelor lui

Denis Ștefan și partenera sa de viață, Cristina, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi sunt părinții a două fetițe, Delia, fiica cea mare a cuplului în vârstă de 9 ani, și Dominique, mezina familiei de doar 9 luni.

De precizat este că, până ca Dominique să apară pe lume, Cristina s-a chinuit mai bine de șapte ani pentru a rămâne, din nou, însărcinată, asta pentru că avea Chlamydia în sânge, bacterie ce o împiedica să devină mamă pentru a doua oară.

"M-am rugat mult… mulți ani… Nu am știut că am Chlamydia în sânge, analiză pe care nu am făcut-o niciodată. Am avut perioade, în cei 8 ani după nașterea Deliei, când m-am simțit rău. De disperare, mă internam mereu, doar să aflu ce am. Niciun medic la care am fost (și au fost destui) nu mi-a recomandat să fac și analiza asta.Frustrarea era și mai mare, nu rămâneam însărcinată… un an, doi, trei… șapte!!! Până am ajuns la doctorul care a știut ce investigații să facem și, la câteva luni după tratamentul împotriva Chlamydiei, am rămas însărcinată. Așa a trebuit să fie! Sunt recunoscătoare, pentru tot! Am decis să vă povestesc… Aveți grijă de sănătatea voastră! Nu există nu se poate sau nu poți! Ai încredere!”, a scris Cristina, pe Instagram, în urmă cu ceva timp.

Denis Ștefan, Cristina și fiica lor, Delia [Sursa foto: Instagram]