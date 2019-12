Denisa l-a acuzat pe Iancu de faptul că ar fi înșelat-o cu Andrea Pirui și chiar i-a spus că pentru el s-a întors din Londra, iar el a umilit-o.

Până la urmă, se pare că Denisa a trecut peste discuțiile purtate din cauza Andreei Pirui și nu a renunțat la relația ei. Cumva, este de înțeles reacția de acum a Denisei, frumoasa blondă a explicat, în urmă cu două săptămâni, cum vede ea relația cu Iancu și cât de mult îl place pe tânărul de la Puterea Dragostei.

”Între mine și Iancu se poate vorbit deja despre faptul că avem o relație. Iancu e diferit față de toți băieții pe care i-am cunoscut până acum. Mi-a plăcut de la început personalitatea lui excentrică, jucăușă. S-a lăsat greu! Nu a fost ușor, a trebui să lupt pentru el. Eu am făcut primul pas, o femeie curajoasă luptă pentru ceea ce vrea! Competiția era mare încă de la început: Deea, Ella și eu, toate îl plăceam. Dar nu mi-a fost frică!”, ne-a spus Denisa într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro

Denisa a mărturisit încă de atunci că relația lor este la început că nu și-au spus unul altuia ”te iubesc”. ”Nu ne-am spus nici unul încă ”te iubesc”, nu ne-am spus aceste cuvinte. Dar, vorbește cu familia lui mereu despre mine”, a povestit Denisa.

Pe de altă parte, Iancu vorbea la fel de pasionat despre Denisa. ”Am ajuns să mă îndrăgostesc. Nu credeam că voi fi cu Denisa, pentru că eu prima dată am fost atras de Ella. Când am descoperit cum e Denisa, ce suflet bun are, m-a cucerit cu totul. Sper să fie bine între noi, încă ne descoperim unul pe celălalt. Sper să ne facem Sărbătorile împreună, sper să fim mult timp împreună, poate pentru totdeauna”, spunea și Iancu despre Denisa.

Denisa și Iancu de la Puterea Dragostei, în pragul despărțirii din cauza Andreei Pirui

Denisa și Iancu de la Puterea Dragostei au avut, în emisiunea difuzată marți, o discuție mai serioasă în care și-au spus unul altuia ofurile. Iancu i-a mărturisit iubitei sale că nu se mai simte fericit în relație și nu ar vrea să se mintă. Denisa nu a mai rezistat șirului de reproșuri din partea lui Iancu și a izbucnit în plâns.

„Eu ce sunt aici? Atunci gata, ne despărțim. Dacă nu te simți bine, ce vrei să îți fac, ce vrei să îți zic? Sunt dezamăgită de tine. Puteai să îmi faci chestia asta sâmbătă, să plec, să nu mă fac de râs aici. Simt că m-ai umilit în ultimul hal. Simt că ți-ai bătut joc de mine. Când ne-am întâlnit ultima dată ți-am zis. Plecam și nici nu aveam niciun resentiment față de tine. Plecam și jur că nu mă mai interesa de tine. Mi-ai ascuns multe lucruri. Vedeam că mă minți în față. Dar eu am văzut conversația cu Pirui”, a dezvăluit Denisa.

Iancu a încercat să o facă să înțeleagă că nu a spus că ar vrea să se despartă și că a înțeles ea greșit., s-a scuzat Iancu.