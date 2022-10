Denisa Filcea, experiență catastrofală în avion. Soția lui Flick nu s-a putut abține și a spus totul în mediul online: „Este inuman”

In articol:

După peripeția de care a avut parte la botezul copilului ei cu fotograful pe care l-a angajat, acum Denisa Filcea a întâmpinat o nouă problemă legată de o călătorie cu avionul care i-a făcut mai mult rău decât bine. Într-un zbor de 3 ore până la Paris, soția „Domnului Rimă” s-a confruntat cu o serie de probleme peste care este hotărâtă să nu treacă cu vederea.

Denisa Filcea și-a început vacanța în Paris într-un mod nu tocmai plăcut. Zborul până la destinație i-a lăsat un gust amar, fiind hotărâtă să evite această companie de acum înainte. Nu se aștepta la ceea ce avea să urmeze, mai ales că experiențele cu această companie au fost satisfăcătoare până în acest moment, însă se pare că pandemia și creșterea prețurilor au afectat inclusiv calitatea călătoriilor cu avionul. Iată ce i s-a întâmplat Denisei Filcea în avion.

Denisa Filcea, dezamăgită de călătoria cu avionul până la Paris

Denisa Filcea le-a povestit admiratorilor ei din mediul online că în 3 ore de zbor nu a primit nimic de mâncare, iar apa a fost servită în pahare dintr-o sticlă de 2 litri.

Din cauză că nu a mâncat pe timpul călătoriei, i s-a făcut rău, arătându-se foarte deranjată de cum sunt tratați acum clienții companiei respective.

„Tocmai am ajuns la hotel, a fost un zbor oribil, mi s-a făcut rău, pentru că cei de la companie consideră că este perfect ok ca timp de 3 ore să nu primim absolut nimic de mâncare. Am primit un pahar cu apă și, mă rog, oricum comportamentul lor vizează ridicolul. Era o doamnă care avea un flacon de 2 litri în mână și în cealaltă mână pahare și întreba ca la piață dacă vrea cineva apă. Ceva absolut oribil. Sincer, dacă nu suntem capabili să facem un lucru, de ce nu lăsăm pe alții? Totuși transportați oameni, mi se pare un comportament inuman. Și ce e mai penibil este că zboară și străini și e penibil că ei au ca scuză pentru faptul că nu-ți dau măcar o alună, pandemia. Și culmea, înainte de pandemie îți dădeau o apă la 0,5 și acum îți dau un pahar”, a declarat soția lui Flick.

Denisa Filcea a mai povestit că, pe lângă faptul că serviciile au fost cu totul neplăcute în timpul zborului, avionul a avut întârziere.

„Ideea e că pe lângă zborul de aproximativ 3 ore, am plecat cu întârziere de 30-30 de minute și am mai stat vreo 20, pentru că nu i-au lăsat să deschidă ușile, adică nu știu de ce trebuie să ne facem de râs mereu și peste tot cu serviciile. Fac această postare și dau și tag, pentru că așa ne-a spus în avion, când ne-am dat jos. Din punctul meu de vedere, ar trebui să fie ilegal să faci așa ceva”, a mai adăugat ea.