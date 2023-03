Denisa Filcea și Flick, experiență cu peripeții la aeroport. Cei doi au avut probleme la securitate: „Ne-au pus să ne dezbrăcăm, să ne descălțăm”

In articol:

Flick și soția sa, Denisa Filcea, au hotărât să plece într-o vacanță departe de agitația capitalei pentru a se relaxa și odihni. Deși vacanța a fost una plăcută, cei doi au întâmpinat probleme mari la aeroport, mai exact la securitate. Aceștia au devenit suspecți și au fost nevoiți să treacă prin controale amănunțite.

Flick și Denisa Filcea, suspecți în aeroport

Atât Flick, cât și Denisa Filcea sunt foarte activi pe rețelele de socializare. Cei doi postează des și își țin fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața lor de zi cu zi. De curând, soția „Domnului Rimă” a povestit pe pagina sa de social media cum a fost cea mai recentă vacanță a lor, însă și prin ce peripeții au trecut la aeroport.

Fostul prezentator de radio a plecat într-o vacanță pentru câteva zile alături de soție, fiică și patrupedul lor. Călătoria a fost una liniștită, iar destinația s-a dovedit a fi una de vis, în care au avut ocazia să se relaxeze și să se odihnească, însă în momentul în care au ajuns la aeroport, înainte de a se îmbarca în avion, a început cu adevărat calvarul.

Ceea ce le-a dat mari bătăi de cap a fost cățelul vedetelor, Karl, care nu permitea nimănui să îl atingă. Ulterior, s-a decis că cei doi sunt suspecți, fiind ulterior supuși la controale amănunțite ale bagajelor.

„ Suntem în aeroport, mergem acasă, a fost un weekend foarte drăguț și cald cu noi. Vreau să vă spun că nu știu dacă ați călătorit vreodată cu un copil de opt luni, dar e foarte greu. Am trecut pe la securitate, vorba vine că am trecut, ne-am chinuit să trecem pe la securitate, au sunat toate și la mine și la Sebastian. Eu eram cu Eva el era cu Karl. Karl nu lăsa pe nimeni să se atingă de el, a vrut să îl multe și pe domnul de la pază și pe paleta lui. Am devenit suspecți.

Am devenit suspecți pentru că suna acea poartă prin care treci la toți și nu ne puteau controla, pentru că era Karl imposibil. Ne-au luat deoparte, ne-au super controlat, ne-au controlat toate bagajele. A fost foarte interesant, nu știam dacă mai trecem și nici cât ne vor mai ține acolo. Ne-au pus să ne dezbrăcăm, să ne descălțăm.", a declarat Denisa Filcea pe pagina sa de Instagram.

Denisa Filcea, Flick și fetița lor [Sursa foto: Instagram]