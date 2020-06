In articol:

Cu puțin timp în urmă, în memoria Denisei Manelista, Ticy a decis să folosească înregistrări vechi, din studio, cu regretata artistă și să scoată noi melodii pe piață.

Citeste si: Vești proaste pentru sora Denisei Răducu, aflată în Spania! Informații noi despre scandalul pe averea regretatei cântărețe

Citeste si: Imagini ireale din mijlocul infernului! Ce face sora regretatei Denisa Manelista pentru a-și liniști fetițele, aflate în epicentul dezastrului din Spania, țara devastată de coronavirus

Citeste si: Familia regretatei Denisa Manelista, decizie incredibilă după ce mormântul a ars ca o torță! Declarații EXCLUSIVE

Așa că, în perioada obligatorie a stării de urgență, Ticy a decis să o readucă în atenție pe Denisa Manelista, artista răpită dintre cei vii de o boală cumplită și (prea) repede uitată de ceilați cântăreți. Folosind imagini din arhiva lui, nedifuzate vreodată, dar și înregistrări din studioul în care au colaborat atât amar de vreme, Ticy a scos pe piață două melodii cu Denisa Manelista, iar succesul pe care l-a avut a fost unul uriaș în rândul celor care îi duc dorul regretatei artiste.

”Mă uit la Ticy și văd cât respect are pentru Denisa! Îmbrăcat în negru, ca semn de doliu! Mă doare să îl vad singur, iar Denisa să nu participe alături de el cum făcea candva! Dumnezeu să te ierte, suflet frumos”, este unul dintre comentariile făcute la piesa lansată în urmă cu câteva săptămâni de Ticy, ”Ia-mă de mână, iubirea mea!”, videoclip filmat în memoria regretatei Denisa Manelista.

Mai mult, pe contul de youtube al artistei Denisa Răducu, apare o altă melodie, un alt videoclip, o piesă cântată tot în compania lui Ticy, ”O poveste” și în care apar imagini de senzație cu regretata artistă, imagini nedifuzate până acum. De altfel, imaginile montate în videoclip o arată pe regretata Denisa Mnelista în vremea în care impresiona lumea manelelor cu frumusețea ei.

Denisa Manelista, uitată de artiști

”Nu am făcut foarte multe lucruri. Am avut grijă însă să împărțim, să își aducă lumea aminte de ea. Am împărțit, aici în Spania, unde stăm, am făcut pomană românilor care aveau nevoie de câte ceva. Așa facem de fiecare dată. Normal, Adelina a trimis și un buchet de flori, prin curier, la cimitir, pentru că, în acest an, nu am reușit să fim acolo. Oricum, ca de obicei, am stat în familie, iar micuțele au avut parte de un tort”, ne-a spus cumnatul regretatei Denisa Manelista.

Cu toate acestea, ne-a spus cumnatul Denisei Manelista, anul trecut, pe 18 decembrie, chiar când Denisa ar fi împlinit 30 de ani, a avut o surpriză cât se poate de neplăcută cu privire la cei care susțineau, sus și tare, că o iubesc pe regretata artistă. ”Îmi amintesc că, pe când era Denisa bolnavă și noi eram disperați, apăreau la televizor tot felul de cântărețe, o vizitau la spital și apoi povesteau totul când vedeau un microfon... Acum, ce să vezi? Niciuna nu a dat un mesaj, un telefon, un share, ceva, care să amintească că Denisa Manelista, Denisa Răducu cum o chema de fapt pe ea, a murit... Și că pe 13 decembrie ar fi împlinit 30 de ani. Pe vremea aceea, când Denisa abia se mai putea ține pe picioare, ziceau că sunt purtătoarele ei de cuvânt, acum... liniște totală. Nu vreau să spun mai multe, dar... se știu ele, că sunt cunoscute, mi-au demonstrat că au profitat doar de ce i s-a întâmplat Denisei”, ne-a spus, cu obidă, cumnatul regretatei Denisa Manelista.

Denisa Manelista a murit din cauza unui cancer, la doar 27 de ani

Denisa Răducu a fost diagnosticată cu carcinom hepatocelular şi, timp de câteva luni, a luptat cu boala cumplită, medicii făcând tot ce se poate pentru a o salva şi pentru a o vindeca. Mai mult, pe lângă tratamentele medicale specifice bolii de care suferea, Denisa a încercat şi tratamente complementare, naturiste, dar, din păcate, nici acestea nu au salvat-o. Denisa Manelista a murit, pe 23 iulie 2017, acasă la ea, vegheată de sora, mama şi cumnatul ei, la doar 27 de ani, după o lungă agonie.