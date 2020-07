In articol:

Denise Rifai a surprins astăzi spunând în direct că își dorește să se căsătorească și să devină mămica unui băiețel. Totuși, vedeta a mărturisit că în prezent nu este tocmai momentul potrivit, dar că în următorii ani, se va întâmpla cu siguranță.

Teo: „Daca vrei să te măriți sau să rămâi gravidă, spui aici”

Denise: „Îți spun acum. Aș dori să...și și. Într-un an, doi, trei așa..băiat. Să facem bărbați”

Prezentatorea TV a spus că televiziunea i-a servit drept armată, un loc care să o disciplineze și să o facă om. Ea a spus că vrea un băiețel, pe care să-l poată crește pentru a deveni un bărbat bun.

„Viața în televiziune este un fel de armată. Eu consider că am făcut armata. Dacă nu aș fi făcut-o pe asta, mi-aș fi dorit să fac una. E important să fim oameni în lumea asta”, spune ea.

„Eu n-am dormit niciodată în ultimii 10 ani”

Vedeta de televiziune a povestit cum și-a petrecut timpul, după ce a renunțat la emisiunea pe care o modera de ani de zile. Ea spune că acum este odihnită și are timp să facă toate lucrurile de care nu s-a putut ocupa până acum.

„Eu n-am dormit niciodată în ultimii 10 ani, am dormit acum. Sunt odihnită toată, nu stiu dacă se vede, dar sunt foarte odihnită. Sunt foarte clară la minte. Parcă ieri mi-am dat demisia. Nu simt. Parca s-a comprimat timpul. Am facut foarte multe lucurri pe care fizic nu reușeam niciodată să le fac”, a spus ea.

„Am politica în sânge”

Denise mărturisește că politica va rămâne mereu prima ei iubire și că relațiile pe care și le-a construit pe parcursul carierei de jurnalist o ajută să rămână informată tot timpul.

„Eu iubesc foarte mult politica. Îmi curge în sange, nu pot fără. În viața asta se crează relații cu oamenii cu care lucrezi.Femei din ministere, domni din politică sau jurnaliști foarte buni nu m-au lăsat niciodată să mă plictisesc. Sunt foarte bine documentată. Ce înseamnă când faci lucrurile cu inima, să vezi că oamenii te însoțesc”, a spus vedeta.

Citeste si: Nici mai mult, nici mai puțin de 70 DE PLANTE de cannabis au fost descoperite în locuința unui Brașovean

Citeste si: Prima femeie transgender de etnie romă și-a anunțat candidatura pentru Consiliul Local al Sectorului 2: „Și o femeie acuzată de moravuri ușoare poate fi consilier”

Citeste si: Raed Arafat și-a făcut publică averea! Câți bani are în conturi și cum a ajuns să câștige aproape 5.000 de euro pe lună!

Denise Rifai se alătură echipei Kanal D

Jurnalista care a impresionat o Românie întreagă cu stilul acid și direct în care își intervieva invitații se alătură familiei Kanal D, după o pauză binemeritată, în care a avut ocazia să își încarce bateriile pentru o nouă tură de forță pe micile ecrane! Nu de alta, dar vedeta va fi implicata într-un format cu totul special, o surpriză pentru milioanele de telespectatori ai stației.

„Când am descoperit formatul emisiunii pe care o voi realiza, am spus <Da!>”

„Decizia de a ma alatura echipei Kanal D a venit imediat ce am descoperit formatul emisiunii pe care o voi realiza. Am spus <Da!> cu tot sufletul si asta pentru ca eu cred foarte mult in proiectul in care voi fi implicata. Va fi un produs unic pe piata media din Romania. In momentul acesta, nu va pot oferi mai multe detalii despre emisiune, dar pot sa va spun ca eu voi ramane aceeasi Denise Rifai”, a declarat jurnalista.