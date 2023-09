Denise Rifai, despre un fake news care ii foloseste numele, precum si pe cel al emisiunii “40 de intrebari de intrebari”: “Ii rog pe cei care vin in contact cu aceste pagini fake sa nu le deschida”

Este o practica tot mai intalnita aceea ca anumite entitati sa foloseasca numele emisiunilor si ale vedetelor statiei, acesta fiind cel mai recent exemplu. Ii incurajam pe utilizatorii din mediul online sa nu deschida astfel de linkuri cu informatii total false.

“ Acest asa-zis interviu este, evident, un fake news in mediul online, in care este rostogolit numele meu, al emisiunii <40 de intrebari>, precum si cele ale altor persoane publice si companii. Ii rog pe cei care vin in contact cu aceste pagini fake sa nu le deschida ”, a spus Denise Rifai, referitor la aceste informatii false aparute in online.

Citeste si: „Nu faceți decât să mă ambiționați mai tare!” Bogdan Mocanu răspunde comentariilor negative, după ce a lansat noua piesă- kanald.ro

Citeste si: Imagini din dronă de la locul exploziei din Vrancea. Localnic: „Ne-au spus să fim pregătiți să plecăm”- stirileprotv.ro

In materialul fals care face referire la presupusul interviu, se promoveaza o platforma care ar asigura venituri consistente cu o investitie initiala. Numele unor companii si ale unor persoane publice sunt vehiculate in aceste pagini false.

Stirea mincinoasa sustine, printre altele, si informatiile ca Robert Turcescu ar fi fost “arestat” sau “dat in judecata de Banca Romaniei”.

Pentru ca informatia sa fie credibila si escrocheria sa poata fi pusa in aplicare prin manipularea utilizatorilor, in acest fake news au fost clonate sigle ale unor companii si site-uri, pe acestea fiind publicat articolul fals.