Deschidere fabuloasă la Cupa Mondială 2022. Campionatul Mondial de Fotbal FIFA din Qatar 2022 a avut parte de un debut fascinant, iată imagini, dar și gestul emoționant făcut de Morgan Freeman!

Imagini de la ceremonia grandioasă la Cupa Mondiala 2022

Ceremonia de deschidere a celei de-a 22-a ediții a Cupei Mondiale de fotbal a fost cu adevărat grandioasă, așa cum era de așteptat din partea gazdelor turneului din Qatar, care au investit peste 200 de miliarde de euro pentru acest turneu. De altfel, aceasta este cea mai scumpă ediție a CM din istorie. Festivitatea a fost împărțită în „șapte acte”, fiind prezenți o mulțime de artiști de talie mondială pe „Al Bayt”, un stadion cu o capacitate de 60.000 de locuri , care a costat 847 de milioane de dolari.

Astfel, atmosfera a fost întreținută de Fahad Al Kubaisi și vocalistul Jung Kook al trupei BTS, rapper-ul american Lil Baby, cel care a și lansat una dintre piesele oficiale ale CM, „The World is Yours to Take” și mulți alții. Gazdele Cupei Mondiale au pregătit inclusiv un show de dans, pe ritmuri orientale. Iată imagini de la fastuoasa deschidere din Qatar!

Deschidere fabuloasă la Cupa Mondiala 2022: Gestul emoționant făcut de Morgan Freeman [Sursa foto: Twitter Sportstar]

Gestul impresionant făcut Morgan Freeman

Pe lângă muzică și dans, gazdele Campionatului Mondial de fotbal au prezentat pe 20 noiembrie 2022 mascota oficială a turneului. Aceasta se numește „La’eeb”, care în arabă înseamnă „jucător talentat”. „La’eeb va fi recunoscut pentru spiritul lui tânăr. Împarte bucurie şi încredere peste tot pe unde merge. La’eeb vine dintr-o lume paralelă, unde trăiesc mascotele turneului. Este o lume în care ideile şi creativitatea formează personajele care trăiesc în mintea fiecăruia.” a arătat site-ul FIFA.

Totodată, la ceremonia de deschidere a fost invitat Morgan Freeman, celebrul actor și regizor american, câștigător al Premiului Oscar. Acesta a ținut un discurs despre unitate mondială, despre modul în care fotbalul unește: „În ciuda aparențelor, suntem toți la fel!”, a spus acesta. Totodată, Freeman a transmis un mesaj de speranță, unitate și toleranță. Actorul a făcut un gest de-a dreptul emoționant, anume, a mers în fața publicului alături de Ghanim Al Muftah, un vlogger cu dizabilități, cunoscut pentru discursurile sale motivaționale, conform Daily Mail.

Cine este Ghanim Al Muftah, youtuberul fără jumătate de corp, care a apărut alături de Morgan Freeman la deschiderea CM 2022

Ghanim Al Muftah are 20 de ani și s-a născut cu sindromul de regresie caudală, o afecțiune rară care afectează dezvoltarea jumătății inferioare a corpului, notează libertatea.ro. Tânărul din Qatar este o adevărată sursă de inspirație și motivație pentru persoanele cu dizabilități din întreaga lume. Astfel că, acesta are 800.000 de abonați pe YouTube, iar pe Instagram este urmărit de peste 3 milioane de oameni.

„În cadrul capacităților mele de ambasador la Campionatul Mondial de Fotbal, vreau să transmit un mesaj de speranță, incluziune, pace și unitate pentru umanitate.”, a declarat recent Al Muftah, notează sursa citată.

În ciuda condiției sale fizice, Ghanim Al Muftah este pasionat de fotbal, înot, drumeții și skateboarding-ul și speră să concureze la Jocurile Paralimpice.

