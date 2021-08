Destinul fabulos al fiului criminalului de la Perla! Bogdan a devenit campion național și apare într-un film alături de Chris Pine și Kiefer Sutherland! EXCLUSIV

In articol:

La 9 ani de la teribilul asasinat de la Perla, în care polițistul Gheorghe Vlădan a intrat cu un pistol într-un coafor și și-a asasinat soția, fiul celor doi a reușit să treacă peste tragedia de a-și pierde ambii părinți

Bogdan Vlădan e campion național la Sambo

dintr-un foc.

Bogdan Vlădan are acum 32 de ani și o vastă experiență sportivă. El are în palmares 3 titluri de vicecampion național și 3 medalii de bronz la Judo, ultima obținută în 2018, după o accidentare extrem de gravă care l-a scos din circuit câțiva ani buni. De asemenea, Vlădan are un loc 3 la Campionatele Europene Militare. Recent, el și-a trecut în palmares și un titlu de campion național la Sambo, un stil de luptă originar din Rusia, derivat din Judo. Bogdan Vlădan a fost legitimat ca sportiv profesionist la CSA Steaua.

Actor și cascador: fiul criminalului de la Perla a prins un rol în filmul ”Tata mută munții”

Pentru că fizicul îl recomandă, Bogdan și-a încercat norocul și în lumea filmului. Anul trecut, el a debutat într-un rol de interlop în producția ”Ultimul Tango la Constanța” iar anul acesta a jucat într-un scurt-metraj initutlat ”The Jackal Always Rings Twice”, tot cu un rol de gangster.

Bogdan Vlădan a rămas fără părinți

Vlădan a fost și cascador în două producții filmate anul acesta. Primul, cu un nume aproape predestinat: ”Tata mută munții”, iar al doilea, o superproducție americană numită ”Violence of Action”, care îi are în distribuție pe Gillian Jacobs, Chris Pine, Kiefer Sutherland, Ben Foster sau Florian Munteanu, românul care a jucat cu Sylvester Stallone în Creed 2.

Situație dificilă pentru Băgdan, după ce tatăl a intrat la închisoare pentru că i-a omorât mama

Bogdan Vlădan este unicul fiu al lui Gheorghe Vlădan, bărbatul condamnat la închisoare pe viață după ce a intrat în incinta coaforului complexul Perla cu un pistol încărcat, cu scopul de a o ucide pe Florina Vlădan, soția lui. Aceasta îl anunțase anterior că dorește să divorțeze de el.

Vlădan Senior și-a dus planul la capăt, însă victimă a devenit și casiera coaforului, care a fost împușcată mortal. Alte șase persoane au fost rănite.

Gheorghe Vlădan, criminalul de la Perla

Gheorghe Vlădan a fost condamnat să plătescă despăgubiri de 300.000 de lei familiei casieriței, iar instanța a decis ca, după încheierea succesiunii, să urmeze un partaj între criminal și fiul său. Așa a ajuns tânărul în situația incredibilă de a trebui să-i dea tatălui 16.000 de euro, ca urmare a partajului, bani care urmau să ajungă la rudele celeilalte victime. Atât Bogdan Vlădan cât și persoanele rănite în atac au refuzat să mai ceară despăgubiri de la criminal.