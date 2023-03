Destinul tragic al unei fetițe de 12 ani! A murit la 2 ani după ce tatăl ei și-a pus capăt zilelor. Chiar mama sa a fost cea care a găsit-o inconștientă, în cadă

In articol:

Pe data de 7 mai, la nivel internațional, este sărbătorită Ziua Mamei, și tot atunci, Faye Smith, din Sheffield, va sărbători această zi cu o plimbare caritabilă pentru fiica ei, Gabi, care a murit în anul 2013, atunci când s-au împlinit 2 ani de la moartea tatălui ei, care și-a pus capăt zilelor.

De precizat este că, Faye și-a propus o plimbare în memoria fiicei ei, precizând că mersul pe jos i-a oferit mereu alinare ca să poată trece peste durerea pe care a trăit-o de-a lungul vieții.

De asemenea, plimbarea va include locurile preferate ale lui Gabi, aceasta fiind și ultima plimbare pe care micuța a făcut-o vreodată cu mama și fratele ei, înainte de a muri.

Gabi a suferit enorm după moartea tatălui ei

Micuța Gabi, care în anul 2013 avea vârsta de 12 ani, a suferit enorm după ce tatăl ei a murit. La fix 2 ani de când acesta și-a pus capăt zilelor, Gabi a decedat, iar medicii susțin că o boală i s-a declanșat din cauza traumei suferite de decesul părintelui ei.

''Conducem spre casă într-o noapte, după ce l-am lăsat pe fratele ei, Zach, la o petrecere și i s-a făcut rău dintr-o dată în maşină. Buzele ei erau albastre, iar ochii ei se dădeau peste cap. Am dus-o de urgență la spital și pentru o vreme au crezut că ar putea fi epilepsie. Dar testele au sugerat că a fost ceva numit tulburare de atac non-epileptic (NEAD). Este rar și medicii au spus că probabil a fost declanșat de trauma morții tatălui ei'', a spus Faye.

Gabi a fost găsită în baie, chiar de către mama sa, iar femeia a relatat cu exactitate momentul când și-a găsit fiica fără suflare.

„Gabi nu ieșise din baie, așa că am bătut în ușă. Când ea nu a răspuns, am spart ușa. Am încercat să o reînviam și a fost dusă de urgență la spital, dar era prea târziu. Nimic nu te poate pregăti pentru moartea unui copil sau nu poate alina durerea. Dar am vrut să onorez memoria lui Gabi”, a mai spus Faye.

