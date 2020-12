Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Bogdan Stanoevici, infectat cu coronavirus: ”Plămânii au fost afectați aproape integral”

Potrivit surselor medicale starea de sănătatea a actorului Bogdan Stanoevici s-a agravat. Din cauza infectării cu coronavirus, plămânii actorului au fost extrem de afectați. Bogdan Stanoevici a fost din nou transferat la Institutul Inimii.

„Aceste două săptămâni sunt critice, însă medicii speră ca plămânii afectați aproape integral să redevină funcționali. În continuare, este în stare gravă”, au declarat sursele medicale.

De asemenea, actorul a fost nevoit să treacă printr-o intervenție destul de delicată. Mai exact, Bogdan Stanoevici a fost trecut pe oxigenare extracorporală, realizată prin procedura ECMO, în scopul de a-i pune plămânii în repaos total pentru o perioadă de 7-15 zile.

Bogdan Stanoevici și-a făcut lunar testul anti-COVID, iar toate au ieșit negative

Reamintim că actorul a declarat că nu poartă mască de protecție împotriva virusului ucigaș pentru că este sănătos. Totodată, Bogdan Stanoevici a declarat că și-a făcut lunar testul anti-COVID, iar toate au ieșit negative.

„Pentru a evita speculaţiile ulterioare şi atacurile inutile, vă spun eu acum – faptul că nu port mască este în primul rând pentru că sunt sănătos. Şi aici îl citez pe ministrul Sănătăţii, care a spus că masca o poartă oamenii bolnavi, oamenii sănătoşi nu o poartă. Am făcut în fiecare lună câte un test, din motive diferite. Toate negative. Pe de altă parte, am purtat-o acolo unde eram obligat să o fac, pentru că eu sunt un respectuos al legii şi mi-a ieşit un herpes. Îmi pare foarte rău că vă dau din casă, dar în momentul în care aş pune mască s-ar produce o infecţie şi chiar nu am timp de infecţii în acest moment”, a declarat Bogdan Stanoevici la începutul lunii noiembrie.

Bogdan Stanoevici[Sursa foto: Facebook]

Sursă: Cancan.ro