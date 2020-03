Mihalache Tudorică este unul dintre numele de referință ale teologiei românești. Acum 3 ani, preotul craiovean a trăit drama vieții sale, atunci când soția lui, Elisabeta, a încetat din viață după ce a fost operată de actualul ministru al Sănătății, Victor Costache.

În 2017, în luna februarie, Victor Costache a operat-o în regim de urgență pe Elisabeta Tudorică (64 de ani), la clinica din Sibiu, unde era chiar director. După șapte zile de la intervenție (care a costat 10.000 de euro), determinată de diagnosticul ”stenoză aortică severă”, pacienta a murit, iar actualul ministru a intrat sub cercetarea penală. Soțul Elisabetei, părintele Mihalache Tudorică, l-a acuzat imediat după dramă pe Victor Costache de diagnostic pus greșit, în condițiile în care ”orificiul valvular era de 2,5 cm si, ulterior am aflat, pentru stenoza aortică severă orificiul valvular trebuia să fie sub 1 cm”. În prezent, ministrul are dosar deschis pentru ”ucidere din culpă” la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar părintele Mihalache Tudorică, scriitor cunoscut și ziarist, își caută dreptatea în justiție, mărturisind pentru Știrile Kanal D că ”Victor Costache a îmbrăcat cimitirele României cu morți”.

Într-o amplă prezentare a ceea ce înseamnă părintele Mihalache Tudorică pentru biserică și pentru comunitate, publicația ”Jurnal de Craiova” a selectat la un moment dat câteva aspecte esențiale din viața și cariera acestuia.

