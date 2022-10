Detaliile oferite de Serghei Mizil, despre presupusele probleme financiare pe care le-ar fi avut Nosfe: „Așa se întâmplă tot timpul”

In articol:

Nosfe s-a stins din viață fulgerător, pe data de 16 octombrie, în urma unui infarct pe la care l-a suferit după ce a susținut un concert în Capitală, alături de colegii săi din trupa S.A.T.R.A. Benz. Ieri, 18 octombrie, regretatul artist a fost condus pe ultimul drum de către colegi, prieteni și familie, iar una dintre persoanele prezenta la tragicul eveniment a fost chiar Serghei Mizil.

Vedeta a spus că a avut ocazia să-l cunoască pe Nosfe, dat fiind faptul că au avut câteva filmări împreună, iar direct de la înmormântare, Serghei a făcut o serie de declarații emoționante și a vorbit chiar și despre presupusele probleme financiare pe care le-ar fi avut amicul său.

„Am rămas așa mut când m-a sunat și mi-a spus lumea”

La fel ca toți ceilalți, Serghei Mizil este în stare de șoc după aflarea veștii potrivit căreia, Nosfe s-a stins din viață. Vedeta spune că a avut ocazia să-l cunoască pe regretatul artist, căci au fost colegi pe platourile de filmare la un moment dat.

De asemenea, Serghei Mizil a făcut declarații emoționante despre Nosfe, având doar cuvinte de laudă la adresa acestuia.

„ Am filmat împreună. Acum câteva luni am terminat un film artistic. A fost colegul meu de platou.(...) Nu (n.r. nu a dat semne că ar avea probleme de sănătate). Foarte tânăr, șocant, adică am rămas așa mut când m-a sunat și mi-a spus lumea.(...) Un băiat extraordinar, foarte civilizat, foarte cuminte. Era așa sportiv, nu știu ce s-a întâmplat.”, a declarat Serghei Mizil, pentru un post TV.

Cât despre problemele financiare pe care le-ar fi avut Nosfe și despre care s-a vorbit la scurt timp după decesul cântărețului, Serghei Mizil susține că nu știa absolut nimic despre acestea și, cel mai probabil, nu avea o astfel de situație.

„Asta se întâmplă tot timpul (n.r. ca familia să ceară bani pentru înmormântare). Nu avea probleme. Față de noi nu a vorbit.”, a mai spus Serghei Mizil.

