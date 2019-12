Chiar daca imaginea a fost una superbă, un detaliu i-a scapat fostei “blonde din politica românească”.

Este vorba despre altarul de lângă șemineu, la care, probabil, Elena se simte mai aproape de Dumnezeu în momentele dificile ale vieții și nu numai!

Potrivit apropiatilor cuplului Udrea-Alexandrov, momentele dificile pe care Elena le-a avut cu legea atât în România cât și în Costa Rica, au apropiat-o mai mult de Dumnezeu.

“Craciun fericit impreuna cu cei pe care ii iubiti! Multumesc din suflet pentru urarile de ziua mea! Este minunat sa vezi ca atatia oameni au ganduri bune pentru tine!”, a scris Elena Udrea pe Facebook în dreptul fotografiei.

Elena Udrea și Adrian Alexandrov, pentru prima dată într-o emisiune de televiziune!

Elena Udrea și Adrian Alexandrov au apărut pentru prima dată împreună într-o emisiune de televiziune, după ce fostul ministru s-a întors în România.

„Despre politicianul Elena Udrea el avea o părere nu tocmai bună, înainte să mă cunoască”, a spus fostul ministru, recunoscând că soțul ei nu era un fan, înainte de a o cunoaște personal.

„Mie mi-a plăcut și am urmărit ce se întâmpla pe scena politică. Elena Udrea nu era politicianul meu favorit. După ce am ajuns să avem o relație i-am mărturisit acest lucru. Am avut multe întrebări pentru Elena la care ea mi-a răspuns și m-a luminat puțin”, a spus și Adrian Alexandrov.

„Noi călătoream foarte mult în România. La mine, în Sulina, s-a făcut un proiect pe fonduri europene care nu s-a mai finalizat. Am crezut că era vina doamnei Udrea. Când am întrebat-o, am aflat că ea era ministru al Turismului și pe masa ei a ajuns cerere de la primar, ea a alocat banii, dar el nu a mai finalizat proiectul”, a mai adăugat el.

Elena Udrea, fericită alături de Adrian Alexandrov și fiica lor

Elena Udrea se poate declara o femeie împlinită. Are un copil superb și un soț care le iubește enorm și pe ea, și pe fiica lor. În plus, a reușit să ajungă într-un punct al vieții ei în care părerile negative nu o mai afectează aproape deloc și importantă este bunăstarea familiei ei.

„În ultimele luni nu am mai simțit presiune din partea oamenilor. Acolo, la Corbeanca, nu simțim asta. Vin rar în oraș pentru că durează mult să ajung în București, de acolo.

Am stat retrasă și nu am mai avut ocazia să simt presiunea din partea altora. Am avut o perioadă de un an și jumătate în care am stat destul de izolată și destul de singură, cu două trei persoane. Am avut o trecere până am ajuns să stau așa izolată, la Corbeanca.

Am momente când ies în cămașă de noapte în curte, cu copilul. Se întâmplă lucruri frumoase. Gândirea pozitivă e esențială. Fără gândire pozitivă, eu nu eram astăzi aici, în emisiune. Două luni și trei săptămâni mi-am imaginat în fiecare zi că sunt cu copilul meu, de Crăciun. Când începi să te îndoiești de lucururile pe care le vrei, ele ori nu vin, ori vin mai târziu. Eu am crezut două luni și trei săptămâni că voi fi cu copilul meu. Și am fost, chiar dacă nu a fost brad. Va fi anul acesta.

Avem atâtea exemple, suntem setați să gândim negativ, să punem răul înainte. Oamenii sunt negativi, lipsiți de încredere. Mă străduiesc să gândesc pozitiv de ceva timp și, în mare parte, reușesc”, a declarat Elena Udrea la Teo Show.

„Mi-aș dori liniște, să fim împreună liniștiți și sănătoși”, a spus Elena Udrea când a fost întrebată ce își dorește pentru viitorul ei.