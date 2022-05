Detaliul care nu a trecut neobservat, când Albert Oprea a intrat în „Casa Iubirii”! O concurentă i-a atras imediat atenția: „Nu ai cum”  

In articol:

Albert Oprea este cel mai nou concurent de la „Casa iubirii”, iar la prima întâlnire cu fetele lucrurile aproape că au escaladat puțin între acesta și Ștefania, care i-a spus verde-n față ce părere are despre el! Imediat Kinga a intervenit și i-a luat apărarea proaspătului concurent.

Iată cum s-a desfășurat dialogul dintre cei trei!

Ștefania, prima impresie despre Albert: „Pari arogant la prima vedere”. Kinga a reacționat imediat

Imediat după ce a pășit în „Casa iubirii”, toți ochii au fost ațintiți asupra sa, iar concurentele abia așteptau să-l cunoască. Ei bine, Ștefania și-a spus părerea despre Albert, iar asta a luat prin surprindere pe toată lumea, inclusiv pe tânăr. Blondina i-a transmis acestuia că prima ei impresie despre el este că pare „arogant”. Imediat a intervenit și Kinga, care a contrazis-o pe colega ei.

Ștefania: Ți s-a mai spus că ești puțin arogant la prima vedere?

Albert: Sunt arogant? Par arogant?

Kinga: Eu îți spun că nu. Nu.

Albert, către Kinga: Tu nu ai cum să spui că sunt arogant.

Kinga: Da de ce n-am cum să spun?

Albert: Pentru că mă știi din trecut.

Vezi? Ai zis că te-ai uitat la mine. Mă știi.

Albert vrea să-și găsească jumătatea în „Casa iubirii”

Tânărul a mai participat în trecut la alte show-uri de aventură, însă, de data aceasta, este pregătit pentru una dintre cele mai mari provocări din viața lui: dragostea. Albert Oprea, în vârstă de 25 de ani, a intrat în „Casa iubirii”, unde speră să-și găsească aleasa inimii.

„În primul rând am venit aici pentru voi, să vă cunosc. Am 25 de ani, sunt din București. Momentan trec printr-un faliment, recunosc. Dar asta e. Sunt aici cu voi, să vă cunosc. Mă simt înconjurat. N-am avut relații lungi, am avut un stil de viață foarte haotic, agitat”, au fost primele cuvinte pe care le-a spus Albert Oprea când a pășit în casa fetelor.

