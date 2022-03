Detaliul observat în ultimele fotografii cu fiica Loredanei Groza! „Păcat!” Artista nu s-a putut abține când a văzut ce au scris internauții

In articol:

Loredana Groza este una dintre cele mai cunoscute artiste din showbiz-ul autohton. Totuși, cea mai mare realizare a ei nu este cariera sa, ci fiica pe care o are cu soțul ei. Tânăra a moștenit de la aceasta cele mai frumoase trăsături, iar ambele se pot lăuda cu un chip demn de invidiat.

Recent, vedeta a decis să posteze mai multe imagini cu fata, iar un internaut a reacționat imediat. Iată ce a spus despre fiica Loredanei Groza.

„ Păcat, tânără și deja modificată”. Cum a reacționat Loredana Groza la un comentariu răutăcios despre fiica ei

În urmă cu câteva zile, blondina s-a lăudat pe rețelele de socializare cu cât de mare și de frumoasă s-a făcut fiica ei. Comentariile au curs ca o avalanșă, iar oamenii au înroșit butonul de apreciere. Totuși, un internaut nu s-a putut abține și a făcut o remarcă despre de răutăcioasă. Acesta a presupus că fiica Loredanei Groza ar avea intervenții estetice.

,,Nu vreau să fiu răutăcios, dar buzele sunt injectate. Păcat, tânără și deja modificată", a scris în secțiunea de comentarii un internaut.

Nu la mult timp după, artista a reacționat și imediat i-a închis gura internautului. Aceasta spune că fiica ei nu are niciun fel de intervenții chirurgicale, ci a moștenit doar trăsăturile ei.

„Domnu Costi, să nu va pară! E cum a făcut-o mama”, a fost răspunsul Loredanei Groza.

Internauții au au comentat în număr foarte mare la imaginea cu fiica blondinei. Toți au fost de acord că aceasta are o frumusețe incontestabilă și că totul i se datorează chiar Loredanei Groza, căci de la ea a moștenit cele mai frumoase trăsături.

„Cea mai mare realizare a dumneavoastra! O fata minunata!!!!/ Trebuie să facă cinema, este foarte frumoasă și sigur talentată ca tine! ❤️/ Asa mama, asa fiica. Este minunata! ❤️/ Ar putea poza in straiele oricarei epoci.Este deosebita,enigmatica si profunda in privire si are personalitate. Sincere felicitari amandurora si la cat mai multe realizari frumoase!❤️❤️/ ste o frumusețe de fată,sa va traiască și sa ajungă cât mai sus...poate film ca tatăl ei”, sunt alte reacții din partea internauților.