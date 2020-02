Salvarea pe care mulţi o aşteptau în sănătate poate deveni realitate, iar singura limitare privind accesul la servicii medicale în unităţi private va fi plafonul maxim stabilit pentru decontări. Ar fi o mana de ajutor pentru mulţi pacienti, dar si o lovitura dura la adresa sistemului de stat si asa greu incercat in ultimii ani.

Cu doar cateva saptamani in urma, intr-unul dintre spitalele de urgenta ale Capitalei au fost surprinse imagini socante cu cadavre abandonate pe holuri.

In aceeaşi unitate, au fost filmate anul trecut alte secvente strigatoare la cer, în care o asistenta este surpinsa in timp ce trateaza cu neatentie si dispret un pacient in varsta, vizibil bolnav.

Un sondaj realizat zilele acestea de IMAS arata clar încrederea pe care românii o mai au în sistemul de sănătate!

Medicii sunt pe primul loc - cu un procent de 70 la suta, în timp ce spitalele din sistemul public ocupă ultimul loc al clasamentului - cu mai puţin de 40 la sută.

Si asta din cauza nenumaratelor experiente negative pe care le-au avut de-a lungul anilor la stat!

Dezastrul din Sănătate schimbă sistemul de plată

Iar plafonul redus al tratamentelor este primul pe lista cauzelor pentru care foarte mulţi bolnavi fug de spitalele de stat.

In sistemul privat, servicile sunt de calitate, dar costurile, nu! Preturile ridicate practicate ii tin la distanta chiar pe cei care ar avea mai mare nevoie de ele: varstnicii.

Chiar si cadrele medicale angrenate in sistemul privat recunosc ca multi pacienti ajung in sistem dupa o dezamagire suferita in raportul cu sistemul de stat.

In cazul in care ordonanta de ugenta va fi aplicata de Guvern, pacientul va fi prins la mijloc intre interesul propriu si interesul marilor jucatori privati, care vor avea acces la aceleasi programe de sanatate publica ca si sistemul de stat.