Andrei și Karina, cel mai frumos cuplu de la Survivor

Timp de trei luni și jumătate, Karina și Andrei Ciobanu au format o pereche frumoasă la Survivor România, iar gesturile lor tandre din competiție au trădat de fiecare dată faptul că sentimentele sunt puternice și nicidecum doar o strategie, așa cum poate credeau unii.

De altfel, Andrei avea să declare că relația lor s-a bazat de la început pe aceleași principii și este posibil ca, după întoarcerea din Republica Dominicană, legătura lor să se concretizeze și printr-un act oficial. "Ceea ce vreau să știe toată lumea este că eu sunt un familist convins și ăsta a fost primul lucru care ne-a legat. Am o vârstă, îmi doresc din tot sufletul o familie, copii și, daca ea nu gândea la fel, nu cred că astăzi mai eram împreună. (...) Este o relație puternică, sinceră și asta ne-a legat foarte mult. O să fie bine și în țară, deja am stabilit multe lucruri", a declarat războincul la Fanarena.

Dacă oamenii de acasă au văzut că în idila celor doi războinici curge numai lapte și miere, ei bine, a existat un moment în care Karina și Andrei ar fi putut să își spună adio. Iar cea care a dezvăluit totul a fost chiar frumoasa din Craiova, carfe a menționat și motivul supărării.

Karina a fost la un pas de despărțire de Andrei Ciobanu la Survivor din cauza unei...femei. ”La venirea lui Alice, se tot vorbea prin tabără de o apropiere între Alice și el. Știam că erau din același oraș, că se cunoșteau de la un alt concurs asemănător și am înțeles situația în mod diferit. Recunosc, m-am gândit că lucrurile se pot schimba între noi, mai ales că Alice era mereu lângă noi. Am fost supărată, aveam discuții mai aprinse cu Andrei și chiar am ajuns să nu ne mai vorbim. Îmi amintesc că am și dormit spate în spate toată noaptea! Eram tristă, la fel și el! Probabil, de aceea, dimineața, m-a luat de mână, mi-a vorbit și, într-un final, am clarificat totul. Acum, mă amuz, știu că totul era doar în capul meu, conștientizez că Andrei chiar mă iubește cu adevărat”, a dezvăluit Karina la Fanarena.