Pe cine susține Grațiela Duban în competiția Survivor România

Grațiela Duban s-a întors în România de mai bine de o lună și jumătate. Fosta faimoasă a declarat în cadrul emisiunii FanArena că e foarte fericită de când a revenit din Republica Dominicană.

„Nu mi-e dor de emoții, nu mi-e dor de probe, nu mi-e dor deloc”, a declarat Grațiela.

Întrebată de prezentatorul emisiunii, Cosmin Cernat , pe cine susține în competiție, Grațiela a fost puțin rezervată în răspuns. În discuție a intervenit și soțul actriței, Andrei Duban.

„Îl susțin pe Cezar, îl susțin și pe Ghiță, o susțin și pe Emy. Cineva strigă: Și atât! Aș minți dacă aș spune că susțin o persoană pe care nu o susțin. Am încercat să fiu corectă cât am putut. Sper să câștige un Faimos care să fi îndeplinit toate cerințele unui survivor”, a declarat Grațiela Duban.

Grațiela a avut mai multe dispute cu Elena Ionescu de-a lungul parcursul ei în competiție. La polul opus, Grațiela s-a înțeles foarte bine cu Ghiță, fiind nedespărțiți până la eliminarea actriței.

Grațiela a mai povestit despre momentele grele din Republica Dominicană.

„Eu acolo nu am simțit că sunt rea. Am încercat să fie totul corect. Acolo nu te saturi niciodată de mâncare. Acolo, fiecare bob de orez, fiecare pastă contează”, a mai declarat fosta concurentă.

Grațiela Duban a dezvăluit care a fost greșeala care i-a fost fatală la Survivor: „Nu mai vedeam care este “drumul corect”

Grațiela Duban de la Survivor a dezvăluit care a fost greșeala care a scos-o din joc, fiind eliminată din emisiunea difuzată de Kanal D., a postat soția lui Andrei Duban.

“Tot timpul îmi spuneam in sinea mea ca nu trebuie sa ma pierd pe mine ca om, ca trebuie sa fiu corecta. Dacă eu sunt corecta sigur cei din jur așa vor încerca sa fie și ei.Mama îmi spunea tot timpul “nimeni nu e ca tine, nimeni nu gandeste ca tine” și nu, nu spunea asta sa scoată in evidentă ca ea are un copil bun, ci încerca sa-mi spună sa nu am așteptări de la altii...”, a continuat Grațiela. (Citeste si: Grațiela Duban, reacție neașteptată după eliminare: „Mi s-au adus multe acuzații...”)