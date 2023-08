Dezvăluirea făcută de Elena Gheorghe, după un mariaj de peste un deceniu. Puțini știau ce se întâmplă între ea și soțul ei: "Câteodată ies scântei"

In articol:

Elena Gheorghe este o artistă desăvârșită, iar în viața reală, o mamă și o soție iubită. Frumoasa cântăreață a devenit celebră în urmă cu foarte mulți ani, iar de atunci și până în prezent a reușit să se mențină pe primele locuri în topurile artiștilor din România.

Secretul căsniciei dintre Elena Gheorghe și Cornel Ene

Putem spune că are mult noroc și în viața amoroasă, căci ea formează un cuplu de 12 ani cu Cornel Ene . Din căsnicia celor doi a rezultat și doi copii, o fată și un băiat. Despre secretul unui mariaj fericit, dar și despre modul în care reușesc ea și soțul ei să ajungă la un consens atunci când apar neînțelegeri a vorbit chiar Elena Gheorghe, în cadrul unui interviu recent.

Elena Gheorghe a fost și este în continuare o prezență remarcabilă în industria muzicală din România. Artista, în vârstă de 38 de ani, are o carieră de succes și a reușit prin talentul ei să strângă un număr fascinant de fani, care îi ascultă melodiile și o urmăresc cu drag. Pe plan personal, lucrurile îi merg ca pe roate cântăreței, căci are o căsnicie fericită și doi copii cu care se mândrește de câte ori are ocazia.

Relația dintre ea și soțul ei a început acum mai bine de un deceniu, astfel că au trecut cu siguranță testul timpului. Ca în orice cuplu, artista recunoaște că a trecut prin anumite momente tensionate, însă ea și soțul ei au convenit de comun acord să le rezolve totul în liniște, de fiecare dată.

„Eu și Cornel am stabilit să nu ducem aceste conversații acasă, așa că le lăsăm „la ușă”. Și, ulterior, lămurim toate problemele și luăm împreună cele mai bune decizii. Comunicăm foarte bine, iar când unul dintre noi este nervos. Celălalt îl lasă să se calmeze, apoi vorbim pe îndelete”, a mărturisit Elena Gheorghe, pentru ciao.ro .

Elena Gheorghe și soțul ei [Sursa foto: Facebook]

Motivul pentru care Elena Gheorghe și soțul ei ajung la momente tensionate

Elena Gheorghe a fost mai sinceră ca niciodată, astfel că nu s-a abținut să nu dezvăluie și motivul pentru care ea și soțul ei mai ajung, din când în când, la conflicte.

Se pare că între cei doi se iscă adesea discuții pe partea profesională, însă încearcă împreună să ajungă la un numitor.

„Discuțiile noastre aprinse se iscă pe teme profesionale. Amândoi ne susținem mereu ideile și ”, a mai spus artista, pentru aceeași sursă.

Elena Gheorghe, pe scenă [Sursa foto: Facebook]