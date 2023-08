Uite așa arată un concediu demn de o divă! Elena Gheorghe a cheltuit o mică avere pentru vacanța de lux pe litoral și a întors toate privirile din resort | EXCLUSIV

In articol:

Una dintre cele mai cunoscute artiste din România, Elena Gheorghe, a luat o mică pauză de la viața pe scenă și a fost gata de binemeritata relaxare așa că a plecat direct în concediu, într-un resort de cinci stele. Artista nu a mers singură, ci însoțită de copii și soțul ei, alegerea destinației fiind influențată și de nevoile celor mici.

Îndrăgita cântăreață a ales un resort de lux, cu locuri de joacă pentru copii și un mic parc acvatic. Piscinele și restaurantele fancy nu lipsesc din resort, iar decorul este ideal pentru fotografiile de Instagram. Artista îi ține la curent zilnic pe fanii săi cu tot ceea ce face în concediu, iar internauții au rămas cu gura căscată când au văzut cât de bine arată vedete în costum de baie. Elena Gheorghe a primit râuri de complimente în mediul online.

Elena Gheorghe, vacanță de divă peste hotare

Elena Gheorghe are parte de o vară pe cinste. Artista se relaxează alături de familie în Turcia, acolo unde a decis să își petreacă concediul. Vedeta a optat pentru un resort de cinci stele, iar cei mici au numeroase locuri de joacă și activități pentru copii.

În mediul online, Elena Gheorghe îi ține pe fani la curent cu tot ceea ce face și le arată cum se distrează pe meleaguri străine. Artista petrece timpul cu cei mici, dar nu uită nici să posteze imagini superbe din vacanță. La fotografiile în costum de baie, îndrăgita cântăreață a strâns sute de like și complimentele vin în valuri în comentariile pe care le primește pe celebra platformă. E clar, artista atrage toate privirile.

Vedeta arată beton așa că este categoric apreciată chiar și de persoanele de sex feminin. De-a lungul timpului, Elena Gheorghe a vorbit despre trucurile pe care le are pentru a se menține în formă, iar WOWbiz.ro a prezentat totul într-un material anterior.

Elena Gheorghe [Sursa foto: Instagram]

Cât costă un concediul în resortul de cinci stele ales de Elena Gheorghe

Locația este un de vis, iar luxul pare a fi chiar la el acasă.

Cu siguranță că Elena Gheorghe nu s-a zgârcit deloc atunci când a ales destinația pentru ea și întreaga familie.

Piscine descoperite și acoperite, un aquapark pentru copii, camere luxuriante și restaurante cu meniuri alese – sunt doar câteva dintre facilitățile resortului. Plaja privată cu ponton se numără printre atracțiile turiștilor.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au aflat ce prețurile sunt nevoiți să plătească turiștii care își doresc o vacanță în aceeași locație. Spre exemplu, pentru o singură noapte de cazare prețul pornește de la 1.500 de euro, iar dacă vorbim de un concediu de o săptămână, într-o cameră standard, tariful ajunge la 4.500 de euro.

Elena Gheorghe [Sursa foto: Instagram]

Elena Gheorghe, probleme de sănătate la începutul acestui ani

Elena Gheorghe a avut un început de an plin de peripeții. Artista s-a confruntat cu probleme de sănătate, motiv pentru care a și dispărut pentru scurt timp din mediul online. Afecțiunile la coloană i-au pus probleme și pentru susținerea concertului de la Sala Palatului, însă totul a fost bine când s-a terminat cu bine.

"În 2022 a fost o perioadă foarte aglomerată pentru că toate concertele care s-au anulat în pandemie au venit așa buluc anul trecut. A fost o perioadă în care am stat foarte mult în mașină, am făcut toată țara în lung și în lat.

Stând foarte mult în mașină nu a fost tocmai ok, mai ales pentru postură. Am vrut să mulțumesc pe toată lumea și faptul că eram prezentă pe scenă a contat foarte mult, am lipsit în pandemia și mi-a fost foarte dor de public.

Au fost și multe nunți în 2022 pe care nu le-am putut refuza și nici nu am vrut, iar atunci toată oboseala, drumurile cu mașina s-au răsfrâns asupra fizicului, durerilor de spate. Am început să am dureri de cap, dureri de mână", a mărturisit Elena Gheorghe, pentru WOWbiz.ro, la începutul acestui an.

Cum s-a schimbat stilul de viață al Elenei Gheorghe

După toată experiența avută la începutul anului, stilul de viață al Elenei Gheorghe s-a schimbat radical. Vedeta ne-a mărturisit că s-a documentat, s-a interesat și a vizitat mai mulți medici, iar împreună cu aceștia au găsit cele mai bune soluții pentru ea.

"A fost o perioadă în care am lipsit pentru că a trebuit să mă interesez foarte bine de ce trebuie să fac ca să îmi revin.

Am fost pe la mai mulți doctori așa cum se întâmplă atunci când vrei să găsești calea cea mai bună și sigură de vindecare și într-un final am aflat că totuși nu trebuie să mă operez, că se poate reglementa altfel treaba și că trebuie să mă apuc serios de un alt stil de viață, printre care kinetoterapia și că trebuie să am grijă și indiferent de câte concerte am, trebuie să îmi fac timp să merg la aceste ședințe de recuperare fizică", a mai dezvăluit vedeta, pentru WOWbiz.ro, la acel moment.

