Dezvăluirea făcută de Horia Brenciu, în ziua în care soția lui își sărbătorește ziua de naștere! Nimeni nu se aștepta la asta: „Încă nu i-am aflat secretul”

Horia Brenciu are o legătură specială cu fanii de pe internet, iar acesta este foarte activ pe rețelele de socializare, împărtășind cu urmăritorii lui aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Ei bine, însă, astăzi, 21 ianuarie, artistul a făcut o postare specială pe pagina personală de Facebook, cu ocazia zilei de naștere a soției sale, Alice.

Cântărețul a avut numai cuvinte de laudă la adresa mamei copiilor săi, iar urarea a fost de-a dreptul emoționantă.

„Astăzi este ziua lui Alice, soția mea. O cunosc demult și încă nu i-am aflat secretul cu care face față zilnic copiilor noștri și încă n-am înțeles cum mă mai suportă, după atâția ani. Tot ceea ce știu e c-o iubesc și că n-aș putea trăi fără ea. La mulți ani, iubirea mea”, a fost mesajul publicat de Horia Brenciu, pe pagina personală de Facebook.

Horia Brenciu, despre începutul relației cu Alice

Horia Brenciu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu soția sa, Alice Dumitrescu, iar împreună au construit o familie extrem de frumoasă, relația lor fiind model pentru multe cupluri.

Cu ceva timp în urmă, artistul a făcut o serie de declarații despre începutul relației cu partenera sa de viață, cu precizarea că înainte de a forma un cuplu cu soția lui, acesta a avut o relație nemaipomenită cu socrul său.

„Povestea mea cu Alice are nevoie de o carte.(...) Alice mi-a fost producător la trei televiziuni diferite, în trei emisiuni diferite, pe parcursul a 8 ani.(...) Cu tatăl ei, Dan Dumitrescu, regizor de montaj la(...), am colaborat încă dinainte s-o cunosc pe ea. Când am început relația cu Alice, aveam deja o prietenie extrem de cordială cu socrul meu, aspect deloc de neglijat.”, a declarat Horia Brenciu, pentru Viva, în urmă cu ceva timp.