Horia Brenciu, prima reacție după ce s-a pozat cu masca pe față. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat, de fapt, artistul

Sezonul rece a venit în România cu tot cu un val de gripă foarte puternic, care a făcut multe victime, copii și adulți, printre care se numără și nume mari din showbiz.

Horia Brenciu este unul dintre ele, care recent a luat și el virusul gripal, iar imaginea pe care a publicat-o în mediul online în urmă cu trei zile i-a speriat teribil pe fanii acestuia.

Horia Brenciu, prima reacție după ce s-a pozat cu masca pe față [Sursa foto: Instagram]

Mesajul publicat de Horia Brenciu

Pe rețelele de socializare, cântărețul a publicat o imagine în care a apărut cu masca de aerosoli pe față, fiind vizibil afectat de gripă.

”M-a prins! Nenorocita!", a scris Horia Brenciu, în urmă cu ceva timp, pe rețelele de socializare.

În urma acestei destăinuiri, Horia Brenciu a primit o mulțime de mesaje și apeluri telefonice de la prieteni, fani și colegi, toți fiind îngrijorați pentru starea sa de sănătate.

Astfel că acum, tot pe rețelele de socializare, artistul a venit cu detalii despre perioada pe care o traversează.

Conform spuselor sale, răspunsul său a venit mai târziu pentru că timp de două zile, din cauza gripei, a rămas și fără voce.

Acum, însă, începe să se simtă din ce în ce mai bine și să își recapete vocea, în ciuda faptului, notează el, că nu a apelat la ajutorul niciunui medic.

Concret, Horia Brenciu spune că de când a început să se simtă rău s-a tratat acasă, așa cum a știut, a luat pastile, a făcut aerosoli și s-a izolat.

Așadar, dat fiind faptul că se simte mai bine, dar și pentru că mulți s-au îngrijorat pentru el, Horia Brenciu a ținut acum să le mulțumească printr-un mesaj public, fiindu-le recunoscător pentru grija și interesul față de el de care au dat dovadă.

„Pentru cei interesați de sănătatea mea îi anunț că viroza, care nu mi-a permis sa vorbesc vreo 2 zile e pe cale să treacă. N-am fost în niciun spital. N-am avut de ce. Am luat niște paracetamol, am făcut aerosoli și am stat cuminte. Acasă! Nimic mai simplu. Le mulțumesc tuturor care mi-au trimis un gând bun și m-au sunat îngrijorați”, este cel mai recent mesaj publicat de Horia Brenciu pe rețelele de socializare.