Dezvăluirea făcută de soția lui Călin Donca, după ce afaceristul a fost arestat pentru 30 de zile! Orianda a vorbit fără perdea despre relația pe care o are cu tatăl copiilor ei: „Ne-am format și un cod de onoare”

În urmă cu câteva zile, Călin Donca a ajuns în atenția publicului după ce a fost reținut de DNA și arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de mai multe infracțiuni, printre care și evaziune fiscală.

Orianda Donca, declarații despre relația cu Călin Donca

Soția sa, Orianda Donca, a vorbit pentru prima dată despre relația dintre cei doi și cum decurgea aceasta, având în vedere că au cinci copii împreună.

Călin Donca este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri de la noi din țară, care, în urmă cu doar câteva zile a fost reținut de DNA fiind acuzat de mai multe infracțiuni destul de grave, printre care și evaziunea fiscală. Încă de când a fost arestat, soția omului de afaceri nu a dorit să vorbească despre acuzațiile aduse soțului său, însă în urmă cu puțin timp a vorbit despre relația lor. Invitată în cadrul unei emisiuni TV, Orianda Donca a mărturisit prin câte greutăți au trecut de-a lungul celor 14 ani de când sunt împreună, dar și cum au reușit să rămână mereu la fel de îndrăgostiți ca la început.

„ Normal că am avut și urcușuri și coborâșuri în relația noastră. Este foarte important într-o relație să înțelegi nevoia partenerului. Uităm să ne ocupăm de nevoia noastră din interior. Dacă eu mă simt într-un anumit fel, nu este vina partenerului meu că este așa. Până aici am avut și noi foarte multe conflicte. Cu timpul ne-am adaptat, am evoluat împreună și ne-am format și un cod de onoare al relației. Dacă unul întârzie, acela oferă o bucurie celuilalt, nu adormim certați .”, a declarat soția lui Călin Donca, în cadrul unei emisiuni TV.

Orianda și Călin Donca sunt însoțiți mereu de cei mici

Având în vedere că au cinci copii, pentru soții Donca ar părea dificil să meargă în vacanțe, iar Orianda a mărturisit este într-adevăr o aventură. Soția afaceristului a dezvăluit că ei merg tot timpul în vacanțe împreună, iar copiii sunt mereu foarte ascultători.

„ Bineînțeles că mergem. De-obicei mergem în vacanță în formulă completă, cu toții. Este o adevărată aventură, în momentul în care venim acasă ne odihnim. Suntem dispuși să mergem oriunde cu ei (nr. copiii). Sunt niște copii foarte ascultători.", a mai precizat soția afaceristului.