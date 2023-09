Afaceristul Călin Donca, reținut de DNA Brașov pentru 24 de ore! Cu ce acuzații se confruntă celebrul antreprenor și cât ar putea rămâne în spatele gratiilor, dacă va fi găsit vinovat

In articol:

Călin Donca, unul dintre cei mai cunoscuți și prosperi oameni de afaceri din țara noastră, trece prin momente dificile, după ce a fost reținut pentru 24 de ore de către Direcția Națională Anticorupție Brașov. Se pare că celebrului antreprenor i se aduc mai multe acuzații, printre care evaziune fiscală, dar chiar și cea de grup infracțional organizat.

Călin Donca, reținut de DNA Brașov

Astăzi, 19 septembrie, Călin Donca se va prezenta în fața judecătorilor pentru a afla ce decizie au luat. Acesta va sta să stea 30 de zile în spatele gratiilor, dacă va fi plasat în arest preventiv, însă rămâne de văzut ce decizie vor lua magistrații în ceea ce privește pedeapsa sa pe termen lung.

Citește și: Cât de bogat este Valentin Căprariu de pe TikTok. Cum a reușit să devină unul dintre cei mai populari români pe rețelele de socializare

Călin Donca este cunoscut în lumea afacerilor din țara noastră și se află în Top 500 cei mai bogați români. În ciuda succesului de care se bucură acum, antreprenorul a mărturisit în repetate rânduri că a pornit de jos și că a gândit totul de la 0, motiv pentru care și-a atras și simpatia din partea oamenilor din mediul online, care au fost impresionați de povestea sa de viață.

Cu toate acestea, afaceristul nu are succes doar pe plan profesional, ci și pe plan personal. Trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de partenera sa de viață, Orianda Donca, având împreună cinci copii minunați, cărora le oferă tot ceea ce au nevoie.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Șoferul care a provocat carambolul de pe A1 spune că a fost orbit de soare. Cinci oameni au murit, alți doi sunt grav răniți- stirileprotv.ro

Afaceristul Călin Donca, reținut de DNA Brașov pentru 24 de ore [Sursa foto: Facebook]

Citește și: Care a fost primul job al lui Călin Donca? Acum este unul dintre cei mai bogați români, dar puțini știu cu ce se ocupa la vârsta majoratului. A început de jos: "Am tras tot greul de care am avut nevoie ca să mă dezvolt"

Mai mult, cei doi s-au făcut cunoscuți și prin prisma show-urilor TV la care au participat, acolo unde și-au prezentat povestea lor de viață și implicit, faptul că au reușit să-și construiască un imperiu pornind de jos.

A fost crescut în Reșița, într-o familie modestă, însă și-a dorit întotdeauna să evolueze și să-și construiască propria afacere.

Citeste si: „Au plecat 5 deodată și au rămas descoperite anumite sectoare. Zece copii sunt cu Mariana, iar șase sunt cu Nicoleta. Îmi mai doresc copii tot cu ele.” Cine este George Chirilă, bărbatul care are 16 copii cu două surori- kfetele.ro

Citeste si: Grevă CFR 2023. Ce salarii au angajații companiei?- stirilekanald.ro

Citeste si: Gestul de milioane făcut de fosta soție a lui Ben Affleck în mijlocul străzii- radioimpuls.ro

Citește și: Caius Covrig e unul dintre cei mai tineri milionari din România, la doar 27 de ani, dar face dezvăluiri șocante. Ce le transmite celor care visează să facă averi: „Banii nu aduc fericirea! Mi-am dat seama”

„Eu am fost născut în Reșița, într-o garsonieră de 20 de metri pătrați. Vin de la o condiție normală, iar lucrul acesta a fost și o bucurie și mi-a creat foamea să reușesc. Eram sătul de sărăcie, mâncam în fiecare zi pâine și ulei. Treptat, am făcut tot pe mâinile noastre, a fost o bucurie că am putut să facem.”, mărturisea Călin Donca în urmă cu mai mult timp, în cadrul unui show TV, potrivit Spynews.ro.