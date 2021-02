Dezvăluiri exclusive făcute de Mihai Mitoșeru! Ce minune i s-a întâmplat după operația mamei sale

In articol:

„Acum două luni de zile vorbeam cu ea normal la telefon și, la un moment dat, nu putea să mai scoată nici un cuvânt. Am intrat în panică, am zis că face un AVC. Ne-am dus la Urgență imediat, și ne-au zis că nu e AVC și că e o tumoră. Ne-au zis că trebuie operată urgent, altfel nu va mai putea să vorbească sau că va paraliza”, a declarat Mihai Mitoșeru la emisiunea "Teo Show" la Kanal D.

Iar abia atunci au început problemele. După un apel disperat al lui Mihai Mitoșeru pentru a fi donat sângele necesar operației, mama sa a ajuns pe masa de operație. ”A fost operată, totul părea să fie bine. Apoi, brusc, la două zile de la operație, mama nu mai putea să vorbească. Am crezut că înnebunesc, nu sunt medic de meserie, dar nu înțelegeam ce se întâmplă. Medicii mi-au zis să stau liniștit, dar cine, când știe că mama lui are probleme, poate sta liniștit?”, ne-a spus Mihai Mitoșeru.

Dar, apoi, o minune s-a întâmplat, iar marți, Camelia Mitoșeru, spre surprinderea tuturor, și-a revenit.

, ne-a spus, vizibil agitat, dar fericit din cale afară, Mihai Mitoșeru. Mai mult, reucnoaște Mihai, abia așteaptă să o ducă acasă, să o externeze pe Camelia Mitoșeru

Mihai Mitoseru poate zambi acum, dupa minunea petrecuta cu Camelia Mitoseru

”Când spun medicii, o scot din spital, o duc acasă și am grijă să facă recuperarea medicală așa cum trebuie. Sper să își revină complet cât mai repede, dar mama e o femeie puternică, sunt sigur că totul va fi bine”, ne-a mai spus Mihai Mitoșeru.

Mihai Mitoșeru vrea un copil

După ce a

trecut prin această experiență dură de viață cu mama lui, Mihai Mitoșeru își dorește ca, atunci când Camelia va ieși din spital, să-i facă o mare bucurie.

Mihai Mitoseru s-a desparti de Noemi, fosta lui sotie

Cu prima fată cu care voi fi, o să-i fac un copil. Nu prea mai am ce să aștept. Nu trebuie sa fiu îndrăgostit. Am fost îndrăgostit 14 ani și uite că am rămas singur”, a spus Mihai Mitoșeru la Teo Show, dezvăluind că relația lui cu Noemi nu a mai mers și că despărțirea e definitivă.