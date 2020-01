Cel puțin așa ar fi trebuit să credem despre criminalul care lucra ca voluntar într-o biserică. Sebastian și-a ucis vinerea trecută soția. Anca Patriche se afla în biroul său de la spital, unde fusese proaspăt numită în funcța de director de îngijiri medicale, când bărbatul a intrat peste ea și a înjunghiat-o mortal.

Culmea, criminalul fusese până în urmă cu circa trei luni, slujitor voluntar într-o biserică din Piatra Neamț. Era paraclisier şi palimar (palimarul este persoana din altar care iese cu lumânarea şi aprinde tămâia în cădelniţă), ajutându-l pe preot, se implica în diverse acţiuni ale parohiei şi uneori o făcea pe dascălul, cântînd în strană, se arată în monitorulneamt.ro.

De altfel, parohul bisericii, care era și vărul femeii omorâte, spune că nu înțelege cum de a putut bărbatul să comită crima.

”A fost voluntar la biserică. De trei luni a rupt legătura cu noi şi nu mai venea la parohie. La telefon chiar m-a repezit, spunînd să-l las în pace, că acum are serviciu. Apoi, nu-mi mai răspundea la apeluri, am mers şi la el acasă, dar când auzea cine e la interfon nu deschidea uşa. Era o fire timidă şi avea momente când plângea, dar nu-mi închipuiam că o să ajungă să ucidă. Îmi făceam griji că el o să se sinucidă. Cât a fost sub puterea Bisericii, a Duhului Sfânt părea că totul e în regulă. Dar după ce a plecat s-a petrecut nenorocirea“, a afirmat preotul Ciprian Munteanu pentru respectiva publicație.

Citeste si: Ce avere împărţea directoarea de spital cu soţul care a ucis-o! Anca Daniela Patriche câştiga de două ori mai mult decât partenerul care a înjunghiat-o în cabinet!

În ultimele luni, Sebastian Dumitru Patriche se angajase ca agent de pază la un supermarket din Piatra Neamț.

Soțul criminal a directoarei de spital este acum arestat preventiv

Sebastian Dumitru Patriche este acum arestat preventiv, după ce vineri și-a înjunghiat soția, director de îngrijiri medicale la Spitalul din Piatra Neamț. Procurorii iau în calcul premeditarea, deoarece el a mers de acasă la spital cu cuțitul în sacoșă.

”Din punctul meu de vedere, în acest moment, intenția a fost foarte clară și intenție directă a autorului de a săvârși infracțiunea. Acum se pune problema extinderii sau a încadrării juridice (...) A venit cu cuțitul în sacoșă, nu iei cuțitul de acasă și mergi la spital, cuțit cu lama de 20 și ceva de centimetri, dacă nu ai de gând să îl folosești”, a afirmat procurorul de caz.

În discuțiile cu anchetatorii, bărbatul a spus că este afectat de ceea ce a făcut, că a conviețuit cu soția sa 27 de ani și că s-a dus la spital de fapt ca să o felicite pe femeie pentru noua funcție.

si afla cand a fost inmormantata directoarea de spital ucisa de sot