La ieșirea din casa Puterea dragostei, Simina Loica a decis să se stabilească în București, împreună cu iubitul ei din show-ul amoros, Alex Zănoagă.

De altfel, în premieră pentru WOWbiz.ro, tânăra avea să povestească la vremea respectivă și de ce a luat o asemenea decizie radicală, în ciuda faptului că nu cunoaștea Capitala aproape deloc. "Am simțit că viața mea este acum lângă Alex. Ar fi aiurea să fac naveta Timișoara-București, în condițiile în care noi doi ne iubim și avem planuri de viitor. Deși el este mai tânăr decât mine, vede situația în mod serios și, de aceea, ne-am și mutat împreună. Mă văd căsătorita cu el, și având copii", a spus Simina într-un live la WOWbiz.ro

Simina de la Puterea dragostei a vorbit totul despre nuntă

Declarațiile Siminei avea să fie și reale, în condițiile în care, acum, la o bună perioadă de timp de atunci, bruneta este însărcinată, mai mult a stabilit și data cununiei civile pentru luna ianuarie a anului viitor.

”În ianuarie vom avea cununia, iar nunta este planificată pe 21 august 2020”, a povestit Simina, apoi a dat și alte detalii. ”Părinții mei sunt foarte fericiți. Tati a început deja să cumpere lucrușoare. Părinților lui Alex le trimit mereu ecografiile. O să facem nuntă și botez. La Timișoara. Cununia o facem înainte, aici în București, ca să fie copilul pe numele nostru”, a spus fosta concurentă de la Puterea dragostei, completată de iubitul ei. ”Va urma cununia, și îi voi da inelul de logodnă. Ne căsătorim aici, în ianuarie, dar nu am stabilit singur data, trebuie să mergem la primărie. Oricum, am vorbit și despre invitați și sper ca totul să fie bine. Decizia de a organiza totul în Capitală are legătură cu faptul că iubitei mele îi va fi greu să se deplaseze prea mult atunci”, a dezvălui Alex Zănoagă la WOWbiz.ro

Simina de la Puterea dragostei și-a revăzut părinții după nouă luni! ”A fost cu ei la ecografie”

Dincolo de evenimentele importante din viața ei, tânăra mai are și alte motive de bucurie, legate în special de familia sa. Astfel, din ultimele informații, Simina de la Puterea dragostei și-a revăzut părinții după nouă luni. ”În toată această perioadă, Simina a avut-o aproape pe sora ei, care a venit de la Timișoara să o ajute și să fie alături de ea. În schimb, cu mama și pe tatăl său a putut fi față în față abia acum două săptămâni, atunci când a fost la ecografie și a aflat ce sex va avea copilașul nostru. Ei nu trăiesc în România și nu au putut ajunge până acum în țară, însă, de data aceasta, la analize, i-au fost aproape. M-am bucurat enorm pentru ea, fiindcă știu cânt de dor îi era să îi vadă”, a spus Zănoagă pentru WOWbiz.ro