Surpriză uriașă în cazul lui Jador! Dacă multă vreme, fanii au plâns alături de el pentru Simina, apoi pentru neînțelegerile cu Ella, ei bine, situația pare să se fi schimbat radical în ultimele zile. Manelistul este acuzat, acum, că, acasă, în România, ar avea o altă femeie care îl așteaptă.

Ella a fost prima care a aruncat bomba la Puterea dragostei și a afirmat, în cadrul emisiunii în direct, că Jador are o iubită secretă. ”Din câte știu de la el, e de aceeași religie cu el, au făcut facultatea împreună, a stat pe la el. O cheamă Georgiana și e de la Bacău", a spus concurenta.

Jador nu a primit-o niciodată pe Simina?

Spusele Ellei aveau să fie confirmate, în primă fază, de Raju, cel care a povestit, într-un live exclusive pe WOWbiz.ro, că nu a crezut niciodată în sentimentele lui Jador față de Simina, de pildă.

”Jador nu a vrut să fie niciodată cu Simina, a dorit doar să facă o poveste, să facă materiale, să stea cât mai mult acolo, în casa Puterea dragostei. Din câte am înțeles, el are o relație de mult timp afară. Se vorbește tot mai des pe internet despre acest lucru, sunt filmări și dovezi…”, a declarat Raju.

Jador are o relație secretă de sașe ani! ”Simina primea poze cu Georgiana și manelist”

Fostul concurent avea să fie completat de prietenul lui, Alex Zănoagă, care a spus clar că știe că Jador are o relație secretă de sașe ani cu o fată din Bacău.”Georgiana, așa am înțeles că o cheamă, sau cum s-o numi…Vă spun, căci știu! Simina, când era la începutul legăturii cu Jador, i se trimiteau poze cu tânăra și manelist! El nega că ar avea o legătură, și îi spunea că este contabilă, că nu poate să o lase singură, că trebuie să o ia și să o ducă în anumite locuri, nimic de iubire. Dar…nu cred, era ceva de atunci, chiar erau împreună la vremea respectivă”, a spus Zănoagă la WOWbiz.ro.

Jador are o relație secretă de sașe ani! Ce spune cântărețul despre ea

Pe de altă parte, Jador a dezmințit totul și a spus că este doar o fostă iubită și că în prezent ea are un alt partener de viață. ”Există o fată Georgiana. Nu stă la mine la Bacău. Nu a făcut facultatea cu mine, este o fostă prietenă de a mea, este prietenă foarte bună cu soția lui Desanto și am ieșit în anturaje comune", a mărturist cântărețul la Puterea dragostei. Citește întreaga declarație pe kfetele.ro