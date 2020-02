Manuela de la Puterea dragostei este considerată de public drept una dintre bombele sexy din show-ul amoros moderat de Andreea Mantea. Din acest motiv, tânăra, originară din Alba Iulia, a atras și atenția bărbaților chiar de la intrarea ei în casă, iar cel cu care avea să facă un cuplu imediat a fost Ricardo.

Din păcate, deși începutul părea promițător în cazul lor, situația s-a complicat pe parcurs și…de la dragoste la ură nu a fost decât un pas. Mai mult, după despărțirea de controversatul concurent, în casa ”Puterea Dragostei” și-au făcut loc o serie de tensiuni cât se poate de mari între Manuela și cel care i-a fost iubit, mai ales că în schemă a intrat și Deea, tânăra care, până la urmă, avea să rămână cu Ricardo.

Manuela de la Puterea dragostei a vorbit despre fostul logodnic! ”Iubirea noastră s-a transformat în durere”

În acest moment însă, Manuela, în urma unei bătăi în toată regula cu Roxana, a părăsit casa și s-a cuplat cu Andrei Poptelecan, fostul concurent de la Puterea Dragostei. Cei doi au o relație specială, dezvoltată frumos după ieșirea din show.le-a dezvăluit fata prietenilor.

La ce să se fi referit concurenta când a vorbit de eșecurile sentimentale? Ei bine, în premieră pentru WOWbiz.ro, Manuela de la Puterea dragostei a vorbit despre fostul logodnic, cel de care s-a despărțit în urmă cu ceva vreme. "În emisiune, s-a spus că am fost măritată. Nu este adevărat, nici vorba de așa ceva, altul este adevărul. Eu am fost împreună cu un băiat foarte mult timp, ne-am logodit și am plecat în Spania, unde timp de nouă luni nu avea să curgă numai lapte și miere. Dimpotrivă, dragostea din țară s-a transformat treptat, treptat în durere. Am avut momente grele, care au dus la o despărțire cu lacrimi. Eu l-am iubit foarte mult, dar nu mai puteam continua", a declarat Manuela.