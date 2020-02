Oana Radu trece prin momente foarte grele în ultima perioadă. Pusă la zid de toată lumea că l-a uitat prea repede pe Alin, iubitul ei care a murit după ce a fost ars de un individ în scara blocului din Craiova, îndrăgită cântăreață încearcă să facă puțină lumină în tot acest scandal.

Oana Radu a spus clar. ”Nici măcar "friends with benefits" nu eram, fiindcă nu mai existau sentimente de niciun fel"

De altfel, în premieră pentru WOWbiz.ro, Oana Radu avea să dezvăluie ce legătură avea cu adevărat cu bărbatul pe care l-a plâns și l-a îngropat toamna trecută.

"Nu am vrut să spun până acum, m-am gândit că este viața mea și nu interesează pe nimeni ce se petrece în ea. Într-adevăr, sunt persoană publică și poate la pachet cu celebritatea vine și transparența, însă am dorit să fiu discretă. Nici acum nu am să spun prea mult, dar vreau totuși să punctez ceva. Eu și cu Alin nu mai eram împreună de aproape un an, stăteam în aceeași casa, însă ca doi străini, ca doi amici, fară să avem o relație de alt gen. Ne-am complăcut așa, poate pentru vă fiecare avea un proiect important și se concentra pe el și nu pe relație. Nici măcar "friends with benefits" nu eram, fiindcă nu mai existau sentimente de niciun fel", a declarat cântăreață pentru WOWbiz.ro.

Oana Radu a aruncat bomba! De când nu mai era cu iubitul ei mort! ”Nu aș fi rămas cu el din milă”

Oana Radu a aruncat bomba! De când nu mai era cu iubitul ei mort și ce s-ar fi întâmplat dacă Alin ar fi rămas în viață, dar cu mari probleme de sănătate."Eu sunt un om cu o inimă uriașă. Indiferent că nu mai aveam sentimente, eu tot aș fi fost alături de Alin. Nu aș fi rămas cu el din milă, cred că nici Alin nu și-ar fi dorit, însă cât aș fi putut aș fi ținut aproape cu orice ar fi avut nevoie, financiar și moral. Au fost doi ani frumoși în viața noastră, cu bune, cu rele, și din acest motiv, i-aș fi rămas aproape. Repet, nu și ca parteneră", a conchis artista într-un live exclusiv pe WOWbiz. ro