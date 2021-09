Dezvăluirile românului pe care a fost testat noul tratament anti-COVID! „Mă simţeam mult mai...”Medicamentul ar putea fi administrat în spitale la finalul anului

In articol:

După răspândirea accelerată a virusului SARS-CoV-2 în toată lumea, oamenii de știință s-au grăbit să găsească un leac. A apăru vaccinul anti-COVID, însă el nu tratează infecția cu coronavirus, ci este o soluție preventivă.

De o bună bucată de timp, medicii testează în spitale un tratament cu potențial revoluționar împortiva COVID-19, care ar urma să fie aprobat în Uniunea Europeană și inclus în chema de tratament a bolnavilor. Este vorba despre o perfuzie cu anticorpi care imită imită capacitatea sistemului imunitar de a combate virusu. Studiile clinice sunt pe final, iar specialiștii destul de mulțumiți de rezultate.

Cristian Gagheş este românul care a participat la aceste cercetări. În noiembrie 2020, s-a infectat cu coronavirus și a făcut o formă ușoară de boală. A ajuns la Spitalul Victor Babeş, unde medicii l-au recrutat pentru stiudiul clinic. Nici el și nici alți participanți la cercetare nu au primit bani pentru a le fi administrată perfuzia cu anticorpi monoclonali

„ Acum mi se administrează medicaţia împreună cu o perfuzie de clorură de sodiu. Îmi administrează anticorpii monoclonali. După ce am făcut perfuzia respectivă mă simţeam mult mai energic a doua zi. Doar mirosul a reapărut cam la o lună şi jumătate după ce a dispărut, în rest nu am avut aproape niciun fel de simptome. Sper că am ajutat cercetătorii ştiinţifici să ajungă la nişte concluzii”, a delarat Cristian Gagheş, românul care a participat la studii.

Tratamentul revoluționar ar putea ajunge în spitalele din România la finalul anului [Sursa foto: Captură video ]

Tratamentul anti-COVID, testat în mai multe unități de specaialitate

Tratamentele cu anticorpi monoclonali au fost testate în ultimii doi ani în ai multe spitale din țară. La Institutul Matei Balș, circa 300 de pacienți au participat la studiul clinic și toți au învins boala! Comisia Europeană a semnat deja actul de achiziție pentru tratamentul ce ar putea salva viețile pacienților COVID, iar cele 18 state care s-au înscris urmează să primească 220.000 de tratamente, printre care şi România

Citeste si: Cum și-a dat seama Monica Anghel că e infectată cu Covid, deși avea vaccinul făcut?- bzi.ro

Comisia Europeană a semnat un contract de achiziție pentru tratamentul cu anticorpi monoclonali dezvoltat de Eli Lilly. 18 state membre s-au înscris să primească până la 220.000 de tratamente, printre care şi România. E al treilea contract pe care Comisia îl semnează cu firme care dezvoltă astfel de tratamente.

„În cursul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie cel mai probabil vor primi autorizaţie de punere pe piaţă”, a declarat Andrei Baciu, secretar de stat Ministerul Sănătăţii.

Tratamentul cu anticorpi monoclonali a fost dezvoltat de compania farmaceutică americană Eli Lilly și este similar cu ceea ce a primit fustul președinte al SUA, Donal Trump, atunci când s-a infectat cu coronavirus, în toamna anului trecut. În Statele Unite, tratamentul este gratuit de circa un an de zile.

Citeste si: Ce medicament este recomandat pentru tratarea Covid-19

„ O asistentă sau un medic trebuie îi administreze pacientului acest tratament intravenos. Durează relativ puţin, apoi pacienţii trebuie monitorizaţi, cam o oră”, spune David Ricks, directorul companiei Eli Lilly.

Efecte secundare la tratamentul cu anticorpi monoclonali

Anticorpii monoclonali au fost creați să-i imite pe cei naturali. Aceștia identifică virusul SARS-CoV-2 și ajută sistemul imunitar să lupte împotriva infecției. Au fost semnalate și reacții adverse. Astfel, tratamentul poate provoca ameţeală, diaree, dureri de cap, mâncărimi sau stări de vomă.

Citeste si: România ar putea avea până la 2.500 de cazuri COVID la ATI până la finalul lunii octombrie! „Acesta ar fi scenariul cel mai rău”

”Nu este pentru orice bolnav COVID. Este dedicat unor anume pacienţi pentru care ar putea fi, într-adevăr, incredibil de eficient”, a explicat Dr. Michelle McMurray Heath, presedinte si CEO Biotechnology Innnovation Organisation: