Persoanele depistate pozitiv cu noul coronavirus trec prin momente dificile. Pe măsură ce numărul cazurilor de Covid-19 vor crește, cadrele medicale se gândesc la momentul în care vor să ajunge să aleagă pe cine să salveze și pe cine nu.

Pacienții cu Covid-19 trec prin momente cumplite

Unul dintre cele mai afectate judeţe din România este judeţul Gorj, acolo unde s-a depistat primul caz de infectare cu COVID-19 din România. Cadrele medicale de acolo sunt depășite de situație și se tem că vor fi nevoiți să aleagă pe ce pacienți să salveze.

În plus, se pare că Spitalul din Târgu Cărbuneşti este singurul spital COVID din întreg județul. Secţia de Terapie Intensivă este plină și nu mai există niciun pat liber. De asemenea, medicii au declarat faptul că, pentru a face faţă situaţiei actuale, mută pacienţii în stare bună pe alte secţii, pentrua putea elibera paturile pentru oamenii în stare gravă.

Mariana Văduva, şef al secţiei ATI, a dat primele detalii despre situația cu care se confruntă atât pacienții, cât și familile lor.

"Consumul psihic e destul de mare și pentru ei, nu e simplu să stai în terapie intensivă atât de mult timp, în condițiile în care fiecare dintre ei e conștient că se poate muri. Sunt familii întregi, sunt cumva separați, cei care sunt pe alte secții sunt foarte stresați și încearcă să afle date despre ruda care e le noi, ne sună plângând.", declară Mariana Văduva.

O femeie de 68 de ani, bolnavă de cancer, a fost depistată pozitiv cu noul coronavirus, după ce a băut din paharul unei persoane deja infectate. Femeia a trecut prin momente cumplite.

"Am crezut că mor"

"Mi-au făcut testul și mi-au depistat că am virusul. Vă dați seama că am țipat și am căzut! Și acolo doctori buni, i-a fost milă de mine doctoriței. Am crezut că mor, auzisem că cei cu imunitatea scăzută, cum sunt eu, au probleme.", a declarat femeia.

Tatiana Neamțu, șef al Secției de Cardiologie, a povestit prin ce a trecut femeia diagnosticată pozitiv cu noul coronavirus.

Declarații șocante de la persoanele infectate cu noul coronavirus

"Nu a mâncat și comunicarea a fost foarte slabă, dar acum e bine. Nici psihic nu a fost bine, credea că va pierde lupta. Spunea că nu mai scapă. Că de cancer încearcă, dar de corona nu scapă."

O altă pacientă a declarat că a ajuns la spital împreună cu soțul ei, care s-a stins din viață, ulterior, din cauza virusului ucigaș din China. Femeia a dat detalii despre cât de repede a fost procesul în cazul soțului.

"Soțul a venit mai bine decât mine, fără febră. Nu știu ce s-a întâmplat, parcă a explodat virusul în el după câteva zile de spitalizare. A fost un om care nu a fost în spital decât o singură dată în viața lui."