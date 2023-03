Oana a primit bani în dar de ziua ei de la Viorel Lis! Fostul edil al Capitalei s-a „lăudat” în direct cu suma pe care i-a făcut-o cadou: „Să-și cumpere ce vrea”

In articol:

Cu câteva zile în urmă, Oana Lis a împlinit vârsta de 44 de ani. Deși în anii din urmă vedeta organiza petreceri mari, cu fast, de această dată lucrurile s-au schimbat.

Viorel Lis nu și-a mai putut răsfăța soția așa cum o făcea în trecut

Soția fostului edil al Capitalei a sărbătorit alături de o prietenă, în oraș, urmând mai apoi să petreacă timp prețios cu partenerul său de viață.

În data de 19 martie, Oana Lis a împlinit frumoasa vârstă de 44 de ani. Deși anii trec repede, aceasta se simte împlinită și îi este alături soțului ei, care, deși nu o mai poate răsfăța cu lucruri scumpe, îi este aproape, iubirea și respectul dintre ei fiind îndeajuns să învingă toate greutățile.

În cadrul unui interviu, Viorel Lis a glumit spunând că i-a dăruit partenerei sale o sumă considerabilă de „o sută de milioane”, însă Oana Lis a intervenit imediat spunând că în zilele de astăzi până și o cină obișnuită la restaurant este atât de scumpă încât riscă să rămână datoare.

Citește și: Oana Lis, interviu de excepție: "Am fost în modul de supraviețuire mulți ani". Ce dorințe are la 44 de ani și ce spune despre regrete| EXCLUSIV

Citeste si: Ceartă de zile mari între Robert și Bianca! „Vreau un cuplu adevărat, nu fake ca și al tău”. Acuzațiile lui Robert i-au scos din sărite pe toți concurenții din „Casa iubirii”: „Ești un prefăcut”- kanald.ro

Citeste si: Aparatul care consumă cea mai multă energie. Mulți îl folosesc zilnic, dar nu realizează că le încarcă factura la curent- stirileprotv.ro

Citește și: "Am tras mașina pe dreapta să urlu, să plâng” Oana Lis a trecut prin momente dificile! Soția lui Viorel Lis, mesaj sincer pe internet

„ Viorel Lis: Eu nu pot să merg în oraș pentru că am probleme și atunci i-am dat o sumă de bani ca să-și cumpere ce vrea, adică vreo o sută de milioane!

Oana Lis: Vezi că te crede lumea! În ziua de azi, cu o sută de milioane te duci la restaurant și rămâi și dator. Glumeam noi înainte, când m-a cunoscut Viorel aveam 44 de kilograme, acum am 44 de ani”, au mărturisit cei doi în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu.

Citeste si: Scandal între Antonia și Elena Chiriac! Cele două s-au lovit în văzul tuturor, într-un club din Capitală! Ce s-a întâmplat, de fapt- kfetele.ro

Citeste si: Buna Vestire 2023. Este mare păcat dacă faci aceste lucruri!- stirilekanald.ro

Citeste si: Salman Khan, iubitul Iuliei Vântur, amenințat cu moartea de unul dintre cei mai periculoși interlopi din India- radioimpuls.ro

Oana Lis a ales să își sărbătorească ziua de naștere diferit în acest an

Deși în anii trecuți Oana Lis obișnuia să organizeze petreceri cu fast de ziua sa de naștere, în acest an a ales să sărbătorească doar cu o prietenă, luând masa în oraș și mai apoi cu soțul ei. Cu toate acestea, vedeta este recunoscătoare pentru tot ce i se întâmplă în viața sa, bucurându-se că este sănătoasă, celelalte fiind probleme trecătoare. Ultimii ani au fost foarte dificili pentru Oana Lis și soțul ei, însă au avut puterea de a confrunta orice situație neplăcută trecând cu bine peste necazurile vieții.

„ Nu am mai avut petreceri mari ca înainte, nu mi-am mai permis, dar am ieșit cu o prietenă la masă, am mâncat ceva bun și am stat cu Viorel. Am petrecut mai low class, dar m am simțit bine. Îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu că am ajuns până la vârsta asta, că sunt sănătoasă, că pot să fac față tuturor problemelor vieții, pentru că am trecut prin multe, mai ales în ultimii ani”, a mai spus Oana Lis în emisiunea lui Cristi Brancu.

Oana și Viorel Lis [Sursa foto: Captură YouTube - emisune Cristi Brancu]