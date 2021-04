Diana Dumitrescu, motivul real pentru care a divorțat de fostul soț, Ducu Ion: „S-a scris că m-a înșelat cu Adela Popescu”

In articol:

În urmă cu mai bine de un deceniu, Diana Dumitrescu era căsătorită cu Ducu Ion și credea că are viața deja aranjată, însă nici nu și-a imaginat deznodământul pe care l-a avut primul ei mariaj.

În urmă cu opt ani, actrița și fostul partener de viață au divorțat și imediat au existat tot felul de speculații în ceea ce privește motivul despărțirii. S-a scris că fostul ei soț ar fi înșelat-o cu una dintre colegele ei de breaslă, Adela Popescu, care în câteva luni îl va face tătic pentru a treia oară pe Radu Vâlcan.

Acum, Diana Dumitrescu se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Are un nou mariaj în care totul merge numai lapte și miere cu Alin Boroi, iar din rodul iubirii lor a rezultat și un băiețel, micuțul Carol. Iată ce spune spune actrița despre motivul real care a dus la ruptura permanentă dintre ea și fostul ei soț.

Diana Dumitrescu, despre relația dintre fostul soț și Adela Popescu

La opt ani de la despărțire, Diana Dumitrescu dă cărțile pe față și vorbește despre adevăratul motiv al despărțirii dintre ea și primul soț.

Potrivit unui zvon, Ducu Ion ar fi înșelat-o pe Diana cu Adela Popescu , însă actrița infirmă acestă ipoteză și spune că nu s-a întâmplat niciodată așa ceva, ci altul era motivul despărțirii dintre ei doi.

„S-a scris că Ducu m-a înșelat cu Adela Popescu. Nu s-a întâmplat asta niciodată. N-a existat, nu au fost discuții între noi doi niciodată despre așa ceva”, a declarat Diana Dumitrescu, pentru viva.ro.

De ce a divorțat, de fapt, Diana Dumitrescu de primul soț: „M i se părea că suntem doi străini”

Actrița a povestit că relația lor a avut la bază sentimente sincere, puternice și intense, însă, la un moment dat, lucrurile s-au schimbat. Blondina își dorea enorm să devină mamă, dar nu reușea să rămână însărcinată. Lucrurile s-au răcit treptat până ce fericirea de cuplu a devenit doar o mască pe care o afișau în spațiul public. Adevărul este că Diana Dumitrescu era din ce în ce mai nefericită, ba chiar aceasta a explicat că a intrat și într-un soi de depresie. Au decis, astfel, să pornească pe drumuri separate de vreme ce își doreau lucruri diferite de la viață.

„ Relația s-a consumat, eram nefericită, eram într-un soi de depresie, nu mă regăseam atunci în viața cu el. Nu mai aveam nimic în comun, mi se părea că suntem doi străini care stăteau în aceeași casă, fiecare avea viața lui, eu ieșeam cu prietenele mele, el se ducea cu prietenii lui, seara eram doi străini. Pur si simplu eu cred că relația noastră a funcționat foarte bine atât timp cât noi doi am fost pe platourile de filmare, eram preocupați, aveam chestii în comun. În momentul în care eu nu am mai lucrat și el lucra mai puțin și am petrecut mai mult timp împreună, ne-am dat seama că a trecut timpul și nu ne cunoaștem. Eu îmi doream ceva de la viață, el își dorea altceva. Eram doi oameni care plecasem împreună la drum, dar o luasem pe drumuri separate.

Am fost foarte îndrăgostiți unul de celălalt, pur și simplu lucrurile s-au schimbat. Era și faptul că eu îmi doream să rămân însărcinată și nu puteam…Lucrurile s-au rupt între noi”, a mai povestit Diana Dumitrescu, pentru aceeași sursă citată.