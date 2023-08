Diana Matei, tratată ca o regină de taraful Cleante! Se vede că e singura femeie între atâția bărbați: „Fac scut în fața mea” | EXCLUSIV

In articol:

Diana Matei este una dintre cele mai îndrăgite artiste. Aceasta este foarte solicitată la evenimente și face mare show cu taraful Cleante.

Diana Matei, dezvăluiri despre taraful Cleante

Diana Matei ne-a acordat un interviu exclusiv în urmă cu ceva timp. Artista ne-a spus cât de mult o răsfață membrii tarafului Cleante și cât de privilegiată se simte, fiind singura femeie din trupă.

„Băieții mei, pentru că am o armată de băieți, au foarte mare grijă de mine. Se vede că sunt singura femeie între mulți bărbați și sunt extrem de răsfățată. Nu vrei să știi dacă se apropie vreun domn periculos de mine cam ce se întâmplă cu ei. Fac scut în fața mea.”, a dezvăluit Diana Matei, la WOWnews.

Anul 2022, cel mai greu an pentru Diana Matei

Anul trecut a fost destul de neplăcut pentru Diana Matei. A avut de înfruntat mai multe cumpene, însă acum este bine și fericită.

„După șase luni și jumătate de agonie, pentru că asta a fost de la început, din februarie, de când au început. Cumva au fost împletite cu toate drumurile mele și spital. A fost un an foarte greu, pe mine m-a solicitat la maxim și îmi dau seama că eu îmi doream să nu îmi afișez slăbiciunile și să nu plâng foarte mult, să pot să fiu cum trebuie, pentru că eram tot timpul pe scenă, dar s-a simțit și am nevoie de puțin timp și pentru mine, pentru familia mea, pentru copilul meu care se uită la televizor să o vadă pe mami uneori, după câteva zile”, a adăugat Diana, potrivit Antena Stars.

De la ce se ceartă Diana Matei și soțul ei?

Diana Matei a dezvăluit și cum se înțelege cu soțul. Ca orice cuplu, mai apr și certurile, iar artista nu s-a ferit să vorbească despre asta.

„Bineînțeles că ne mai certăm, de la chestiile profesionale. De regulă eu am o chestie. Se întâmplă uneori să fac o ședința cu oamenii, asta înseamnă că e rău. De la prostii ne certăm. Eu cedez prima. Primii ani nu vedeam, el doar. După care s-a făcut un schimb de putere și mă frustra asta. Apoi am stat și m-am gândit și am zis că nu e treaba bună să ne certăm, nu câștigă nimeni. Am zis apoi să îl las să îi treacă nervii și apoi se va face ca mine.”, a declarat cântăreața, potrivit antenastars.ro.

