Diana Pârvu, una dintre cele mai urmărite mămici din online! Cum a început totul: „Asa am cunoscut o gramada de femei minunate”

Si-a format o comunitate frumoasa alcatuita in cea mai mare parte din mamici. Pe pagina ei de Instagram, Diana impartaseste experienta ei de mamica.

“Totul a inceput in timpul sarcinii, pentru ca am stat la pat 90% din timp, stateam pe Instagram. Asa am cunoscut o gramada de mamici, de femei minunate. Si uite cum am inceput sa dezbatem subiecte de foarte mare interes printre mamici.”

Mamica la randu-i, Diana discuta cele mai arzătoare subiecte cu privire la maternitate si experienta ei de mamica.

“Stii cand devii mama prima oara, te simti ca in clasa 1. Nu stii nimic, nu stii de unde sa o apuci, crezi ca tot ce ti se intampla ti se intampla doar tie. Pe Instagram discutam si impartasim experiente de mamici. Ne ajuta pe toate sa vedem ca tot ce simtim si tot ce nu se intampla este normal. Te ajuta sa iti dai seama ca anumite lucruri care te sperie si ti se par ciudate, de fapt sunt normale si toata lumea trece prin ele si nici macar nu trebuie sa te sperie.”

Diana Pârvu și Sergiu Negoțiu Piloff, alături de fetița lor [Sursa foto: Instagram]