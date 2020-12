Diana Șoșoacă a dezvăluit ce a făcut în fața lui Iohannis, după ce camerele s-au stins

Diana Șoșoacă a scandalizat întreaga populație după ce s-a prezentat la Palatul Cotroceni, purtând masca de protecție incorect.

Senatoarea aleasă de AUR a dat cărțile pe față și a vorbit cu lux de amănunte pe pagina ei de Facebook, despre cum a decurs totul, atunci când transmisia s-a oprit. Aceasta a explicat de ce nu a purtat masca de protecție corect, în timpul întâlnirii cu Klaus Iohannis.

„Mi-am pus masca doar pe gură, nu pe nas, pentru că e dreptul meu să respir. Am intrat în sala în care a avut loc întâlnirea, sunt două mese la distanțe foarte lungi. Până vine președintele ești obligat să stai în picioare. A venit președintele, a spus «Sărut mâna», «Bună ziua»”, a spus Diana Șoșoacă.

Diana Șoșoacă

Explicația dată de Diana Șoșoacă

Senatoarea aleasă de AUR a explicat, cu lux de amănunte, de ce a recurs la un asemenea gest, care a pus pe jar întreaga populație.

„În acel moment, ne-a întrebat dacă mai avem ceva de spus și s-a uitat la mine. Eu am continuat să mă uit puternic în ochii dânsului, dânsul s-a ridicat în picioare, ne-am ridicat și noi, și în acel moment George i-a spus că are un cadou pentru dânsul: tabloul cu România Mare, în care sunt pictate pădurile României așa cum erau cândva. Domnul președinte s-a uitat la noi și a spus că-l va prelua un consilier și în acel moment mi-am luat masca și am pus-o jos pe masă, rămânând fără mască în fața președintelui României. S-a uitat la mine, m-am uitat la dânsul, ne-am salutat «Sărut mâna! Bună ziua!», «La revedere, domnule președinte!», iar de acolo am ieșit efectiv fără nicio mască”, a mărturisit Diana Șoșoacă.

Totodată, Diana Șoșoacă a mai precizat faptul că SPP-iștii au înlemnit în momentul în care au văzut-o că este fără mască în Palatul Cotroceni.

„Evident că SPP-ul a înlemnit, m-a rugat să-mi pun masca. Am spus: Am și eu drepturi în această țară! Există excepții de la lege, de la o lege oricum neconstituțională, nici măcar nu este lege. Am o adeverință medicală, mi-a fost cerută adeverința, s-a făcut o copie după ea, și toți albiți, înțepeniți, au tăcut și ne-au condus spre ieșire (…) Nimeni nu a mai avut curajul să ne spună nimic. Se uitau la mine înlemniți și nu înțelegeau cum pot să mă plimb fără mască în interiorul Palatului Cotroceni”, a spus senatoarea de la Iași.