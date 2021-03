Diana Șoșoacă, declarații incredibile despre ce se întâmplă în spitalele din România: ”Dacă ajungi la ATI, ești omorât”

In articol:

Senatoarea Diana Şoşoacă a făcut declarații incredibile, în cadrul unei emisiuni de la România TV, despre spitalele din România.

Diana Şoşoacă acuză sistemul sanitar din România de tortură și chiar de omor calificat. Senatoarea explică, însî, că există și destui medici buni, însă mulți prefer să plece din medicină sau să se mute la privat. Motivul invocat de Șoșoacă ar fi că medicii au conştiinţa încărcată pentru protocoalele Covid aplicate, în urma cărora au murit oameni cu zile.

„ Mi-ar fi parut bine sa nu am dreptate, iar acei oameni sa mai fie in viata. As vrea totusi sa-i spun domnului director al Spitalului Judetean Sibiu ca acea formula pe care a folosit-o, contentiune, insemna imobilizarea pacientilor bolnavi psihic, care sunt agresivi. Deci contentiune la ce, la pacientii cu Covid? Deci deja, folosind acest termen, se autoincrimineaza. Contentiunea mai insemna si imobilizarea unui membru, dar cu un aparat special. Deci domnul director si-a dat arama pe fata.

V-am spus de luni de zile ca in Romania, pacientii, daca ajung la ATI, sunt omorati. Tineti minte ca am cerut sa fie toti anchetati pentru omor calificat? Declaratia mea politica a ajuns in toata lumea, a fost tradusa in 7 limbi in Italia si am inteles ca a ajuns si in Tokyo si in Buenos Aires. Ma bucura asta, dar imi pare rau pentru romani.

Romania a ramas tributara unor elemente fasciste, zici ca suntem in lagare de exterminare. Sa te fereasca Dumnezeu sa ajungi la ATI Covid. Cand am vorbit cu doamna Mahler am intrebat cat e procentul de decese la ATI si a zis ca 40%, acum vad ca in ziare spun 60%. E foarte mult. O alta doamna doctor, din Timisoara, a spus ca 8 din 10.

Am intrebat-o cum i se pare ca in toata Europa procentul e 2 din 10, iar la noi e inversat, 8 din 10. Nu toti medicii sunt vinovati de omor, dar va spun ca au venit multi la mine ca sa gaseasca o solutie sa plece din sistem. Unii au plecat in privat, altii nu mai fac nimic, au constiinta incarcata, mi-au spus ca fara sa vrea au omorat oameni. Acum traiesc din ce au agonisit ”, a spus Diana Șoșoacă, într-o emisiune TV.

Senatoarea Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante despre spitalele din țara noastră![Sursa foto: PixaBay]

Diana Șoșoacă, dezvăluiri incredibile

Diana Șoșoacă a mărturisit că mama ei este medic și că ar di avut o dispută cu Raed Arafat, anul trecut, referitoare la protocolul COVID.

” Mama mea e medic si nu a vrut sa comenteze aceste lucruri, a spus ca nici nu vrea sa auda de acesti medici care omoara. Pentru ca odata ce aplici acel protocol, desi tu ai obligatia sa faci toate diligentele pentru a-ti salva pacientii, esti vinovat.

Mama il cunostea pe Raed Arafat si a avut o disputa cu el anul trecut, dupa care mi-a spus ca nu isi inchipuia ca un om se poate schimba in asemenea mod. Si la fel a spus si doamna Monica Pop. Eu am solicitat in nenumarate randuri ca parchetele sa se autosesizeze, pentru ca au aparut o multime de marturii ale apartinatorilor unor pacienti care au murit si au fost declarati de Covid.

Unii medici chiar sunt eroi, eu nu dau in toti medicii, ci in aceia care au facut aceste fapte, sa nu se inteleaga ca eu vorbesc de toti medicii. Sunt medici eroi, care trateaza in ciuda acestor protocoale impuse de Raed Arafat. Pentru ca el face acele protocoale si se face doar cum zice el”, a mai declarat senatoarea.

Senatoarea a povestit și că unchiul ei a murit într-un spital din București.

” Unchiul meu a fost omorat in spital din Bucuresti. A facut AVC, l-au internat si dintr-o data mi s-a spus ca e intubat la sectie ATI Covid. Din pacate, eu nu am putut face mai mult decat sa stau pe capul lor si sa-i prelungesc viata cu o saptamana. Apoi am primit informatia ca, dupa ce au iesit la iveala aceste informatii, s-a stabilit urmatorul protocol: intra in sectia ATI Covid un singur doctor sau o singura asistenta, ca sa nu existe martori.

Eu va anunt, maine din cate stiu e o sedinta de guvern pentru noile restrictii. Din cate stiu, de luni HoReCa nu mai au voie sa primeasca oameni in interior si distrugem iar HoReCa. Eu va anunt ca maine, impreuna cu sotul meu, voi protesta maine la Arcul de Triumf si astept pe oricine vrea sa vina alaturi de noi. Eu voi sta si peste ora 22, pentru ca nu am completat eu niciodata vreo declaratie, pentru ca aceste restrictii sunt neconstitutionale”, a declarat Diana Şoşoacă.