Diana Șoșoacă, prinsă cu ”minciunica”! Martie 2020: ”Purtați mască să vă protejați”! Decembrie 2020: ”Eu nu port mască, infectarea nu e așa cum spun ei”!

Diana Șoșoacă, lider AUR și cunoscută pentru faptul că refuză să poarte mască, îi sfătuia pe oameni, în urmă cu o jumătate de an, să respecte această reglementare.

Diana Șoșoacă de la AUR era de acord, în urmă cu 9 luni, cu toate măsurile luate de Guvern pentru stoparea epidemiei de coronavirus. La acea vreme, Diana Șoșoacă semna în calitate de avocat un editorial în publicația ”Femei de 10”.

Diana Șoșoacă: ”Masca e o obligație legală”

”Este cazul să fim uniți și să ne gândim la noi toți, ca la un întreg. Dacă vreți să avem o șansă, va trebui să gândim împreună și să ne ajutăm cu toții reciproc. Este cazul să încetăm cu individualismul. Toate fițele și figurile trebuie să dispară. Trebuie să ne întoarcem la normalitate, modestie și mai ales la puțin. ”Cea mai mare comoară este să știi să fii fericit cu puțin, fiindcă puținul nu-ți va lipsi niciodată” – Seneca.

Diana Șoșoacă a purtat masca sub nas la întâlnirea cu Klaus Iohannis

Când ieșiți pe stradă, trebuie să respectați regulile generale de prevenire a răspândirii virusului: purtați mască, mai ales dacă sunteți răciți și mănuși de unică folosință. Banii au fost mereu transmițători de boli, viruși, etc. Dacă folosiți mănuși, nu mai este pericol. În plus, nu atingeți marfa cu mâinile goale. Folosiți mănușile puse la dispoziție de magazine. De ce? Pentru că acest virus se transmite prin salivă. Când vorbim, tușim, strănutăm, etc, mii de particule de salivă zboară din gura noastră pe o rază de câțiva metri sau zeci de metri. Ne punem mâna la gură de sute de ori pe zi, astfel că punem pe mână o încărcătură de saliv purtătoare de orice microbi. Apoi îi dăm în aer. Deci, purtați mască, protejându-i pe ceilalți, protejându-vă pe voi și cei din jurul vostru. Oricum, este o obligație legală din momentul decretării străii de urgență”, scria Diana Șoșoacă în martie 2020 .

Lucrurile s-au schimbat radical pentru Diana Șoșoacă până în decembrie 2020. Avocata evită acum cât poate purtarea măștii în public iar atunci când o face, stă cu ea sub nas. ”Este o problemă medicală”,spune Diana Șoșoacă, adică aceeași persoană care îi îndemna pe toți să poarte masca și să-i protejeze pe cei din jur.

Diana Șoșoacă, 9 luni mai târziu: ”Puneți-mă să port masca și o să leșin”

”Am obținut această adeverință din septembrie. Medicul de familie transmite solicitare către specialist, te duci la specialist, treci prin toate controalele posibile, după care se întocmește o scrisoare medicală, iar medicul de familie, pe baza recomandărilor medicului specialist și a istoricului pe care îl ai, pentru că eu am fost internată și în spital o mare perioadă, îți eliberează această adeverință medicală. Nu se obține ușor, trebuie să ai niște afecțiuni. Dacă poți să mori, poți să mori. Nu există numai Covid-19, aveți și pneumonie, aveți și gripe, aveți și viroze, sunt o groază de alte boli, mult mai grave. Puneți-mă să port masca un timp, să vedeți cum leșin. E imposibil”, a declarat Diana Șoșoacă în decembrie 2020 .

”Nu am cum să mă infectez”

”Am un sistem imunitar foarte bun, nu am cum să mă infectez, infectarea cu Sars-Cov-2 nu e chiar așa cum spun ei. Pentru că, altfel, toate acele familii care au un membru bolnav, ar trebui toți membrii să se îmbolnăvească ceea ce, în cele mai multe din cazuri, nu s-a întâmplat. Ei trebuie să studieze și să aducă la cunoștința publicului care este contagiozitatea acestui virus. Atât am cerut: dați-mi și mie dovada că ați izolat virusul și că l-ați cercetat. Nimeni până acum nu a adus această dovadă. Sunt foarte multe întrebări. Eu nu am contestat existența virusului, sunt 2 milioane de viruși, cu care trăim de milioane de ani. Dar există o problemă cu privire la măsuri, există o problemă în spitale, pentru că oamenii sunt efectiv abuzați, pentru că nu înțeleg de ce li se iau telefoanele- ăsta e un furt, nu ai voie să-i iei bunurile, nu înțeleg de ce interzic familiei să ia legătura cu cei bolnavi. Am dosarele mele. Eu vă spun că oamenii simpli au mari probleme”,a mai spus Diana Șoșoacă, acum parlamentar AUR.