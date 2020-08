Din ce câștigă bani fosta iubită a lui Yamato Zaharia!

Miruna si Yamato Zaharia, pe cand formau un cuplu

Așa că, de ceva vreme, Miruna pozează în ipostaze care mai de care mai fierbinți, iar contul ei de Instagram, plin cu fotografii WOW.

Nu de altceva, dar, pare-se, la fel cum fac și alte frumuseți autohtone, miruna a decis să își vândă senzualitatea pe bani grei. Dar cum rețelele de socializare clasice nu permit acest lucru, miruna a decis să își deschidă un cont pe o platformă ”specială”, una în care se poate avea acces la fotografii care mai de care mai explicite doar în urma unor plăți sub forma unui abonament lunar. Miruna, care activează sub numele de scenă de Ema Karter, își invită fanii să o urmărească pentru a avea acces la conținut necenzurat, fie video, fie foto și chiar să stea de vorbă cu ea. Evident, contra unor sume de bani, acum fiind perioada de ”ofertă”: 60 de dolari pe an pentru acces nelimitat la peste 250 de fotografii cât se poate de explicite și nu mai puțin de 80 de clipuri video în care nu ascunde absolut nimic.

Miruna, iubita lui Yamato Zaharia, are un corp perfect

Yamato Zaharia și Miruna se împăcaseră după Exatlon

Cu ceva timp în urmă, Yamato Zaharia și Miruna au decis să își mai dea o șansă, motiv pentru care odată ce Faimosul s-a întors de la Exatlon au format, din nou, un cuplu, deși chiar înainte de experiența lui în Republica Dominicană își spuseseră adio. Iar reîntâlnirea lor pare să fi lăsat în urmă tot ceea ce s-a petrecut, negativ, între Yamato Zaharia și Miruna, amândoi părând că se bucură la maximum de relația pe care o au. Cu toate acestea, pare-se, cei doi au decis ca relația lor să fie reluată și să se dezvolte încet, încercând să fie cât mai discreți și să nu se afișeze la evenimente împreună, preferând să se bucure de momente de liniște, doar că, de curând, au decis să meargă pe drumuri separate.

Miruna, iubita lui Yamato Zaharia, pozeaza fierbinte

Miruna, fosta lui Yamato Zaharia, ședințe foto controversate

De curând, Miruna, tânăra care s-a iubit cu Yamato Zaharia, a fost model pentru o ședință foto controversată purtând o ținută care amintea de o călugăriță. Astfel, purtând doar respectiva ținută, Miruna și-a lăsat la vedere sânii bine augmentați în cabinetele medicilor esteticieni, fără să poarte lenjerie intimă, imagine pentru care Yamato Zaharia devenise invidiat de toți bărbații.