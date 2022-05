In articol:

Sebastian Dobrincu are doar 23 de ani și este unul dintre cei mai de succes antreprenori români. A dat lovitura și în mediul online, unde are peste 200.000 de urmăritori, și postează activități la care participă.

Din ce câștigă Sebastian Dobrincu bani

Sebastian Dobrincu are o relație cu frumoasa Ioana Ignat, cu care a scos o melodie minunată de dragoste și este unul dintre investitorii din sezonul acesta în Imperiul Leilor.

Sebastian Dobrincu a dovedit de la o vârstă fragedă că are aptitudini extraordinare în mediul IT, iar lucrul ăsta l-a determinat să plece în Los Angeles, unde urma să trăiască visul american. Acolo a dat lovitura și a deschis o afacere care i-a adus milioanele de dolari pe care le are în cont.

"Se întâmpla pe la 10 sau 11 ani. Am episodul în minte când am încasat banii ăia, nu aveam cont bancar unde să încasez. Nici nu mai știu din ce job, parcă le-am făcut un site și am încasat 50 sau 60 de dolari. Nu aveam cont unde să îi încasez", a povestit Sebastian Dobrincu despre primii bani câștigați de el.

Din ce câștigă Sebastian Dobrincu bani [Sursa foto: https://www.instagram.com/sebyddd/]

De la 11 ani a început să aibă o pasiune în programare, pe care a studiat-o în amănunt. Astfel, 6 ani mai târziu Sebastian Dobrincu pleacă în Statele Unite ale Americii și începe să lucreze în Silicon Valley. "Cel mai tânăr milionar din Silicon Valley" a dat lovitura cu aplicația de digital marketing lansată de el, Storyheap, aplicație care este folosită de nume mari ale Americii, precum Selena Gomez, Tumblr, Hulu, Universal Music sau Shake Shack.

"Afacerea care mi-a adus cel mai mare succes și, totodată, prima afacere care a funcționat, pentru că au fost multe până să funcționeze, a fost „Storyheap”. A fost compania pe care mi-am deschis-o când aveam 17 ani, când m-am mutat în State de capul meu. Inevitabil ca antreprenor să nu dai cu capul de pereți de foarte multe ori, să dai de tot felul de probleme zilnic. Important e să rămâi tu implicat în tot ceea ce faci și motivat în misiunea ta. Asta cred că a făcut diferența în tot parcursul meu antreprenorial.”, a declarat tânărul antreprenor.

Tânărul are o avere de 2 milioane de dolari

La doar 20 de ani, Sebastian Dobrincu era plasat de Forbes în topul celor mai bogați europeni sub 30 de ani. Anul trecut, antreprenorul avea peste 2 milioane de dolari în propriul cont.

Deși este un om de succes în România, cât și în Los Angeles, Sebastian nu pune preț pe etichetele sociale care i se aduc și nu consideră că banii lui sunt valorile care trebuie împărtășite pe internet. De altfel, a ales să se întoarcă în țara natală, pentru că își dorește să le demonstreze și altor adolescenți că se poate să-ți îndeplinești visul.



Sebastian Dobrincu a declarat în fiecare podcast sau emisiune în care a fost vizitat că nu a fost niciodată țelul lui să devină bogat și cunoscut doar pentru banii câștigați. Pe lângă lucrul ăsta, și-a exprimat de multe ori dezamăgirea față de oamenii care îl judecă și nu îi înțeleg povestea.