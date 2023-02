Din ce face bani Gina Pistol, după ce s-a retras din televiziune. Iubita lui Smiley a renunțat la rolul de prezentatoare pentru a se dedica vieții de familie

In articol:

Gina Pistol a hotărât, la aproape doi ani de când a devenit mamă, să se retragă momentan din televiziune și să întrerupă proiectele pe care le avea, pentru a se ocupa de fiica ei.

Totuși, iubita lui Smiley nu a rămas fără surse de venit. Iată cu ce se ocupă acum!

Din ce câștigă Gina Pistol bani, după ce a renunțat la rolul de prezentatoare TV?

Gina Pistol și-a creat, de-a lungul timpului, o carieră de succes în televiziune. A prezentat unele dintre cele mai urmărite emisiuni și reality-show-uri, însă recent a decis să renunțe la proiectele în care era implicată și să se dedice complet vieții de familie. Acum, iubita lui Smiley are diferite colaborări în mediul online, dat fiind faptul că se bucură de o comunitate impresionantă de urmăritori.

Printre campaniile de publicitate în care este implicată se numără cele care prezintă articole vestimentare, produse pentru bebeluși sau de îngrijire personală, notează libertatea.ro.

Gina Pistol [Sursa foto: Instagram]

Viața Ginei Pistol s-a schimbat radical de când a devenit mamă

Gina Pistol a recunoscut că în ultimii doi ani a trecut printr-o serie de schimbări cu care nu i-a fost deloc ușor să se acomodeze. Venirea pe lume a micuței Josephine a făcut-o pe vedetă să pună familia pe primul loc, mai presus de carieră sau de orice alte lucruri: "Am tot scris și rescris. O să încerc să nu plâng. Deci: Simpaticilor, după cum bine știți, acuși se fac doi ani de când am devenit mamă și am început o nouă viață. În acești doi ani în care mi-am continuat și activitatea ca prezentator(...), mi-am dat seama că îmi doresc să-mi dedic mai mult timp mie, familiei și în special fiicei mele. Ca și pentru voi, și pentru mine acești ani au fost foarte complicați.

Nimic nu a fost așa cum știam noi. Anul acesta am decis să-mi închei povestea cu emisiunea și cu o echipă de oameni minunați, de la care am învățat foarte multe lucruri despre magia numită televiziune. Vreau să mulțumesc întregii echipe de prieteni pentru 11 sezoane minunate și 3 de Asia.

Le mulțumesc celor TREI MAGNIFICI care mi-au devenit prieteni și vouă, pentru că ați fost alături de mine în această aventură minunată a vieții mele. Vreau să-i mai mulțumesc în mod special Monei, pentru încrederea pe care a avut-o în mine, pentru toată răbdarea și pentru toate lecțiile pe care mi le-a dat cu cea mai mare delicatețe din lume.", a fost mesajul prin intermediul căruia Gina Pistol și-a anunțat retragerea din televiziune, postat pe rețelele de socializare.

