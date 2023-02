Gina Pistol și-a anunțat retragerea de pe micul ecran! Motivul pentru care vedeta renunță la emisiunea culinară: „O să încerc să nu plâng”

In articol:

Gina Pistol este, fără doar și poate, una dintre cele mai apreciate și îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit mereu să-i țină pe telespectatori cu sufletul la gură, cu fiecare apariția a sa.

Ei bine, însă, recent, blondina a venit cu un anunț trist pentru fani, respectiv că se retrage din televiziune și renunță la emisiunea culinară pe care a moderat-o timp de 11 sezoane. Iubita lui Smiley a venit și cu o serie de explicații despre acest subiect, precizând că dorește să se implice mai mult în viața de familie și să petreacă timp alături de cei dragi și, în special, de fiica sa, Josephine.

Citește și: „Mă gândesc deja când se mărită” Smiley, cu gândul la momentul când fiica sa va pleca de acasă! Artistul s-a schimbat complet de când a devenit tată

” Am tot scris și rescris. O să încerc să nu plâng. Deci: Simpaticilor, după cum bine știți, acuși se fac doi ani de când am devenit mamă și am început o nouă viață. În acești doi ani în care mi-am continuat și activitatea ca prezentator la(...), mi-am dat seama că îmi doresc să-mi dedic mai mult timp mie, familiei și în special fiicei mele. Ca și pentru voi, și pentru mine acești ani au fost foarte complicați. Nimic nu a fost așa cum știam noi. Anul acesta am decis să-mi închei povestea cu emisiunea(...) și cu o echipă de oameni minunați, de la care am învățat foarte multe lucruri despre magia numită televiziune. Vreau să mulțumesc întregii echipe de prieteni pentru 11 sezoane minunate de(...) și 3 de(...). Le mulțumesc celor TREI MAGNIFICI care mi-au devenit prieteni și vouă, pentru că ați fost alături de mine în această aventură minunată a vieții mele. Vreau să-i mai mulțumesc în mod special Monei, pentru încrederea pe care a avut-o în mine, pentru toată răbdarea și pentru toate lecțiile pe care mi le-a dat cu cea mai mare delicatețe din lume. Simpaticilor, aventura mea, continua!

Momentan alături de cel mai important om din viata mea, Josephine, si in viitor alaturi si de voi! Sa ne revedem cu bine la tv.

Până atunci sunt aici. Nu foarte des, dar atat de des cat pot!

Va pup,Gina. ", a declarat Gina Pistol, în urmă cu puțin timp, pe pagina personală de Instagram.

Citeste si: Alina Gorghiu, rupe tăcerea despre scandalul plagiatului în care numele său a fost implicat: ”Erau niște pasaje care se regăseau și în alte lucrări” Cum a premeditat Președintele Interimar al Senatului ce va urma- kanald.ro

Citeste si: Momentul în care un autoturism se izbește frontal de o ambulanță, în curbă, rănindu-l grav pe șofer- stirileprotv.ro

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de GinaPistol (@ginapistol)

Își doresc sau nu Smiley și Gina Pistol să devină părinți pentru a doua oară

Gina Pistol și Smiley s-au bucurat la maxim atunci când au devenit părinți pentru prima oară. Recent, însă, artistul a vorbit și despre al doilea copil, precizând că dacă se va întâmpla ca în familia lor să apară un nou membru, el și partenera lui îl vor primi cu mare drag.

Gina Pistol și Smiley fac nuntă! Anunțul prezentatoarei TV: „Nu știu cum va arăta rochia de mireasă”

Citeste si: „Am intrat în panică.” Ce diagnostic grav a primit fiica Adelinei Pestrițu! Vedeta a stat zi de zi alături de ea în spital, timp de o săptămână- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 20 februarie 2023. Sărbătoare mare azi: Ce mare sfânt este celebrat?- stirilekanald.ro

Citeste si: VIDEO Șoc total pentru Cansu Dere! Fratele actriței, Arda Dere, împuscat într-un atac armat- radioimpuls.ro

"Noi suntem bucuroși acum că am primit-o pe Josephine. Ne simțim binecuvântați și, dacă mai merităm încă unul, cu siguranță îl vom primi cu toată dragostea.(...) Sunt mult mai bogat acum, nu știu dacă mai matur, dar e clar că trăiesc cu totul altfel, simt cu totul altfel, parcă totul are un sens.

Totul are o însemnătate mai mare, totul este mai intens. Am o bucurie mult mai mare și parcă nimic nu e mai important decât sănătatea familiei mele și timpul petrecut cu familia mea.", a declarat Smiley, pentru click.ro.

Gina Pistol și Smiley, alături de fiica lor, Josephine [Sursa foto: Instagram]