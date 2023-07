„Din păcate” Ce s-a întâmplat cu Georgiana Lobonț după ultimul concert? Artista a vrut ca toată lumea să știe prin ce trece: „La un minut după ce am coborât de pe scenă. A devastat totul”

In articol:

Georgiana Lobonț este de departe una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite cântărețe din țara noastră. Vedeta se bucură de o carieră în plină ascensiune, iar versurile melodiilor sale cuceresc întotdeauna ascultătorii. Artista se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Pe plan profesional a reușit să-și construiască un renume și să scoată hit după hit, tocmai de aceea este extrem de apreciată de fani.

Pe plan personal, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Rareș Ciciovan. Cei doi au împreună doi copii, însă de curând artista a anunțat că este însărcinată pentru a treia oară și că familia lor se va mări cu încă un membru.

Cu toate acestea, viața pe scenă nu este întotdeauna ușoară, iar uneori poate veni la pachet și cu riscuri. Recent, cântăreața de muzică de petrecere a povestit prin ce momente dificile a trecut după un concert.

Georgiana Lobonț, întâmplare nefericită după un concert

Georgiana Lobonț străbate țara în lung și în lat datorită concertelor și evenimentelor sale care adună foarte mulți spectatori. Este întotdeauna cu zâmbetul pe buze și pusă pe distracție, motiv pentru care este foarte apreciată de public.

Mai mult decât atât, cântăreața este extem de activă și pe rețelele de socializare, acolo unde se bucură de o comunitate numeroasă.

Vedeta împărtășește întotdeauna cu fanii săi atât momentele frumoase, cât și pe cele mai puțin frumoase. Așa s-a întâmplat și de această dată, după ce a povestit pe contul său de Instagram ce s-a întâmplat la doar un minut după un concert.

Chiar dacă spectacolul a fost unul de succes, la doar câteva momente după ce și-a încheiat programul, o furtună puternică a lovit localitatea în care se află și a devastat totul.

Cu siguranță, a fost o întâmplare nefericită, mai ales că Georgiana Lobonț își făcea griji pentru cei care au venit să o vadă și să îi asculte piesele. Se pare că vremea rea și furtuna au devastat totul.

„Dragilor, a fost foarte frumos la Turceni, am cântat, ne-am distrat, a fost mare, mare veselie, dar nu a trecut un minut după ce am terminat de făcut programul nostru că a venit o vijelie...că la un moment dat a scris cineva pe Facebook că nu a putut să vină la Turceni că a rămas fără Vijelie (n.r. Vali Vijelie). Acum a venit vijelia pe bune. Așa ceva nu am mai trăit în viața noastră.

O să vă pun să vedeți cât de fain a fost la spectacol și ce s-a întâmplat după. Fac story-urile acestea pentru că au fost foarte mulți oameni în fața scenei și, din păcate, au venit vijelia și ploaia. A devastat pe aici totul. Săracii oameni, nu știu cum au ajuns acasă(...)Doamne ferește, sper că sunteți bine!”, a povestit Georgiana Lobonț pe contul său de Instagram, fiind vizibil îngrijorată pentru fanii săi.