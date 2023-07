„M-a înjurat. A venit agresiv la mine” Georgiana Lobonț a spus tot adevărul despre scandalul monstru în care au fost implicați Rareș Ciciovan și viceprimarul din Ceanu Mare! Bărbatul a agresat-o verbal chiar și pe artistă

In articol:

Zilele trecute, Georgiana Lobonț și soțul său au avut parte de un incident total neplăcut după ce viceprimarul unei localități unde au fost invitați să cânte a fost foarte agresiv atât verbal, cât și fizic.

Georgiana Lobonț, agresată verbal de viceprimarul din Ceanu Mare

Pentru că au apărut în spațiul public mai multe informații eronate despre situația prin care au trecut, artista a decis să facă lumină în acest caz și să spun ce s-a întâmplat cu adevărat în seara respectivă.

Georgiana Lobonț a mărturisit că a avut nefericita ocazia ca și ea să intre în contact cu viceprimarul agresiv, care era sub stare de ebrietate și care i-a adresat o serie de cuvinte jignitoare în timp ce se afla la poze alături de admiratorii ei. Șocată de limbajul și atitudinea bărbatului, a decis totuși să nu-i dezamăgească pe localnici și să ducă la capăt ceea ce începuse. Nu după mult timp, artista a constatat că jandarmii care erau lângă ea au fugit în clădirea din spatele ei, înțelegând că ceva s-a întâmplat.

Georgiana Lobonț: „Am văzut că au apărut în presă foarte multe articole, pe care le-am primit și de la prieteni sau de la cunoștințe, care s-au îngrijorat pentru că nu știau ce să creadă. (...) Legat de subiectul cu viceprimarul din Ceanu Mare. Noi am cântat duminică la un concert foarte frumos acolo și cu această ocazie vreau să-i salut pe toți cei care au venit, pentru că s-a creat tot așa o atmosferă foarte plăcută și frumoasă și am stat la poze aproximativ 40- 40 și ceva de minute, cu toți oamenii. Ei, după concert, au format un rând mare și au stat toți foarte cuminți și educați. Până acolo toate lucrurile bune. Stăteam la poză, v-am zis, chiar foarte ok. La un moment dat, a venit din clădire unde era școala (era o școală, iar eu lângă școala aceea stăteam și făceam pozele), mai jos de școală era scena.

A ieșit din clădire un domn, într-adevăr era în stare de ebrietate. Eu nu ma știut cine este, m-a luat un pic așa că «Doamnă, hai să faci poze și înăuntru» și am zis că «Da, sigur, vin cu mare drag», dar era coloana acolo, am stat încă 20 de minute aproape după ce a vorbit domnul ăla cu mine, să mă duc să fac poze cu oamenii care erau din familia lui sau din anturajul lui. Acel domn era viceprimar. Era într-o stare destul de nașpa, era beat. Eu i-am zis «Domnule, stați numai un pic să fac poze cu oamenii de aici. Când termini aici, intru», că oricum mâncam, intram să mâncăm. Ne-a zis domnul primar că ne-a pregătit mama dânsului sarmale și eu aveam poftă de sarmale să mănânc cu Amalia, cu toți colegii, cu muzicanții mei și el s-a întors și a zis o prostie mare. M-a înjurat și mie nu îmi venea să cred, că eu i-am răspuns liniștită, nu-l cunoșteam pe domnul, nu știam cine e, după aceea am aflat cine este, că e viceprimarul. Și am zis «Ce-ați spus?». N-a mai stat să răspundă ce-a spus că el tot s-a dus încolo, tot zdrăngănea din gură. Niște doamne i-au ținut apărarea că «Nu, nu, nu, nu pe tine te-a înjurat», dar nu avea pe cine că eu eram singura, și restul erau oamenii și mi-a zis personal mie chestia asta și am rămas așa surprinsă în mod neplăcut, îți dai seama, și am întrebat în timp ce făceam poze, «Dar cine e ăsta?». Oamenii au rămas și ei șocați și muți, au zis că e viceprimarul.”

Georgiana Lobonț: „Eu ma rămas șocată”

Din momentul în care viceprimarul localității i-a adresat cuvintele jignitoare, Georgiana Lobonț a intrat într-o stare de neliniște, neînțelegând cine este bărbatul care a înjurat-o, dar mai ales de ce a recurs la un asemenea gest. În tot acest timp, o altă scenă total neplăcută avea să se întâmple în clădirea din spatele său, între Rareș Ciciovan și viceprimar.

Șocul a fost și mai mare pentru Georgiana Lobonț după ce a aflat de la localnici că, de fapt, are o funcție importantă în localitate, chiar de viceprimar.

Eu ma rămas șocată, am zis «Nu se poate, omul ăsta e viceprimarul?». Adică deja începeam să îmi fac tot felul de gânduri și, sincer, m-am simțit și foarte prost, pentru că eu, femeie, artist, totuși respectată și iubită de foarte multă lume, că mi-am câștigat statutul ăsta prin muncă, nu am făcut alte lucruri neconforme cu succesul pe care îl am, și oamenii stăteau acolo din respect pentru mine și au stat acolo fiecare la rând și am stat din respect față de ei, că au venit la spectacol mii de persoane să mă vadă și omul ăsta, în loc să fie educat și foarte cu bun simț, să stea să aștepte să facă comunitatea lui de oameni pe care o conduce din Ceanu Mare, să lase să facă poze cu mine, că oricum intram acolo și erau privilegiați și făceam poze și cu ei, că doar mâncam, că doar nu ziceam «Nu fac, domnule, poze cu nimeni». S-a comportat foarte urât, ceea ce e nedemn pentru un om, în primul rând, și în al doilea rând pentru funcția pe care o ocupă, nu mi se pare un exemplu sau un model bun de urmat ca viceprimar și problema toată a fost că totul s-a întâmplat așa pe fracțiuni de secunde, pentru că, la un moment dat, în timp ce făceam eu poze, toți jandarmii, că eram înconjurată de jandarmi, vreo 5-6-7 au fugit înăuntru, în clădirea din spatele meu, că eram așa și în spatele meu era o ușă și era școala. Deci asta a fost faza pe care am văzut-o eu, iar acum să vă spună Rareș mai departe ce s-a întâmplat.”

Rareș Ciciovan, față în față cu viceprimarul agresiv

Cât timp Georgiana Lobonț încă se afla încă la poze alături de admiratorii ei, Rareș Ciciovan a avut parte de o interacțiune de câteva secunde cu viceprimarul agresiv, după ce acesta l-a rugat să se calmeze și să nu mai facă scandal. În acel moment, bărbatul, aflat sub influența alcoolului, și-a ieșit din minți și l-a tras la răspundere pe soțul artistei, întrebându-l cine este de își permite să facă el regulile. Acesta s-a apropiat inclusiv fizic de el, luându-l de mâini, însă întreaga scenă a fost oprită de intervenția rapidă a jandarmilor, care s-au grăbit să remedieze conflictul.

Rareș Ciciovan: „Ideea e că eu eram în sala profesorală și eu tot veneam la Georgiana să o întreb dacă vrea apă, dacă e ok și așa mai departe. Din sala profesorală era un hol, eu de câte ori ieșeam din sala profesorală să mă duc la Georgiana să văd ce se întâmplă, pe domnul l-am văzut, adică de fiecare tură când intram și când ieșeam, domnul făcea circ, se certa. Odată când a ieșit a fost maximă, a îmbrâncit-o pe o femeie, a îmbrâncit-o grozav. Acum pe mine nu mă interesează ce fac alții, chiar nu am avut niciun interes, dar faza e că s-a nimerit chiar când s-a întâmplat faza cu înjurătura, nu știu pe cine a înjurat, cum a înjurat, că nu știu efectiv, dar el a intrat înăuntru, eu ma dus după el și l-am rugat «Domnule, vă rog să vă calmați», neștiind cine e, și atunci el a venit efectiv la mine foarte agresiv la mine să mă întrebe că cine sunt și ce vreau. Până să-i zic că sunt soțul Georgianei Lobonț, a venit aproape de mine așa, și m-a prins de mâini și în secunda aia jandarmii au văzu și au venit rapid.”

Georgiana Lobonț: „De asta jandarmii au fugit de lângă mine, dar eu nu am văzut ce se întâmpla înăuntru.”

Georgiana Lobonț: „Da, jandarmii au venit la el efectiv. Bine, jandarmii nu l-au încătușat, nu a fost nimic, au mai durat 10 minute, el s-a apucat de jandarmi, s-a certat cu jandarmii, cu toată lumea, jignea pe toată lumea și atunci s-a întâmplat faza cu încătușarea, deci nu a avut legătură cu mine, că jandarmii au apărut în secunda 2, adică nici n-am terminat că a zis «Ai venit la mine să faci reguli» sau ceva de genul, în fine. Printre toate, oricum a ieșit afară, am stat cu Georgiana și după 10 minute am văzut că a ieșit încătușat și atunci am zis la oameni «Ia uitați ce vice aveți», că între timp am aflat că e vice și așa mai departe. Nici măcar nu ne-a primit și, printre altele, el nu știa cine sunt, că habar nu avea, și el tot urla acolo că s-o aducă pe Lobonț la poză, că el tot avea tentative.”

Georgiana Lobonț: „Să mă aducă pe mine la poze înauntru la oamenii care erau cu el înăuntru, dar el nu a avut respect față de comunitatea aia mare care a venit la Ceanu Mare la spectacol, pe care ei l-au organizat, și de mine, pentru că eu, ca artist, am stat pentru oameni acolo, însărcinată, nu contează cu eram eu, flămândă, nu contează, ma stat pentru oameni să fac poze, e respect față de mie, de statutul meu.”

Rareș Ciciovan: „L-au încătușat, l-au dus la dubă”

Nici în urma intervenției jandarmilor viceprimarul cu Ceanu Mare nu s-a arătat deloc prea cooperant, așa că oamenii legii au decis să-i pună cătușele. Chiar și după ce acesta a fost ridicat de jandarmi, a continuat să aibă un comportament agresiv față de artistă și de soțul ei, amenințându-i și adresându-le cuvinte jignitoare.

În tot acest timp, Georgiana Lobonț și soțul ei au aflat de la localnci că, de fapt, bărbatul ar fi un „interlop local” și că este de temut printre cetățeni, din cauza comportamentului său agresiv.

Rareș Ciciovan: „Bineînțeles că a început circul, așa mai departe, pe jandarmi i-au făcut cu ou și cu oțet. L-au încătușat, l-au dus la dubă, tot el a sunat la 112, nu știu ce tot povestea cu protecția copilului și îmi arăta mie semne că el cine e și el ce face mai departe.”

Georgiana Lobonț: „În fine, asta deja e o altă poveste, ideea este că din câte am înțeles după aceea de la toți oamenii care au rămas să facă poze cu mine, chiar dacă am văzut ce s-a întâmplat, oamenii erau șocați, oamenii se tem de el, asta e ideea. Domnul primar, sincer, tot respectul, că s-a comportat exemplar cu noi, a fost un om extraordinar, mie asta mi-a lăsat impresia.”

Rareș Ciciovan: „Da, el a fost și pe scenă, și cu tort, și cu prezentare și vă dați seama că după am stat și discutat cu oamenii între timp ce s-a întâmplat toate chestiile astea și toți cu care am avut legătură directă cu ei, toți îmi spuneau de el că el e un interlop local, șmecher, și ziceau oamenii că acum e liniștit, că e în funcție publică, că înainte nici nu aveai ce să stai la discuții cu el, în fine... Nici nu m-a bătut, nici n-am apucat să-i spun să se calmeze, jandarmii probabil știau cine e, l-au cunoscut, au stat cu ochii pe el, că el toată seara a făcut circ și s-a certat, v-am zis. Săraca nevastă-sa e aiurea să recunoască, că eu n-am știut cine e, că am rămas șocat efectiv când am văzut cum a luat și a îmbrâncit-o acolo e hol, doamne ferește. (...)”