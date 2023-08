„Din păcate, nu se mai poate repara nimic” Mesajul care a șocat pe toată lumea, la nici trei luni de la nunta Ginei Pistol și a lui Smiley. A fost făcut public, chiar pe contul prezentatoarei. Ce a ținut neapărat să-i transmită o fană

In articol:

Gina Pistol s-a căsătorit cu Smiley, în urmă cu doar câteva luni. Ce doi sunt împreună de mai mulți ani și au devenit părinții unei fetițe, micuța Josephine. Ambii au reușit, de-a lungul timpului, să își clădească două cariere de succes, Gina în televiziune, iar Smiley în industria muzicală.

Soția artistului a luat pe toată lumea prin surprindere acum ceva timp, când a anunțat că vrea să ia o pauză de la proiectele sale de pe micul ecran, pentru a putea petrece mai mult timp cu fiica ei.

La nici 3 luni de când Gina și Smiley și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, vedeta a primit un mesaj neașteptat pe internet. În urmă cu câteva zile, Gina Pistol s-a postat pe rețelele de socializare în timp ce ținea în brațe o plasă cu alimente, iar o fană a vrut neapărat să îi dea un sfat cu privire la decizia ei de a renunța la carieră, pentru a se dedica familiei.

Urmăritoarea i-a spus Ginei că alegerea ei este o mare greșeală și că nu ar trebui să se oprească din a face lucrurile care îi plac, chiar dacă a devenit mamă și soție. Mai mult, fana vedetei a avut o ipoteză șocantă, spunând chiar că Smiley i-ar fi impus Ginei să își încheie cariera din televiziune, imediat după ce s-au căsătorit.

„Dragă Gina, îmi permit să-ți dau un sfat. Am o virată, am acumulat ceva experiență, am ajuns la niște concluzii, dar ști care este ironia sorții, că tu personal nu mai poți schimba nimic din viața ta, poți să dai niște sfaturi unor oameni mai tineri. Din păcate ei nu te ascultă. După această introducere cam lungă, vreau să -ti spun că faci cea mai mare greșeală renunțând să mai apari la emisiunile care te-au făcut îndrăgită. Poate această căsătorie a venit cu condiția că tu să renunți la televiziune și să te dedici copilului și soțului. Mare greșală! Le poți face pe toate dacă vrei. Se spune că ochii care nu se văd se uită. Peste un an de stat acasă, o să uite lumea de tine, o să te înlocuiască iar unii ore să zică -cea nouă este mai bună decât Gina. În scurt timp o să -ti dai seama că ai greșit, va fi prea târziu Cât despre copil, totul o să fie bine, poate te vor ajuta părinții, socrii. Dacă nu vei rezolva într-un fel. Îți spun din proprie experiență, nici un copil nu merită un asemenea sacrificiu. Tu te pui pe locul doi, trei și acolo vei rămâne. Vine o vreme când îți dai seama că sacrificiul tău nu a valorat nimic. Mai gândește-te, mai ai timp să te răzgândești. Lasă promisiunea unei noi emisiuni, ar putea să fie un fiasco. O să vă întrebați, ție ce-ți pasă, de ce te bagi în viața oamenilor? Într-un fel voi vă băgați în viața noastră. Aș vrea să nu regreți într-o zi, atât tu cât și alte fete. Din păcate nu se mai poate repara nimic. Pune-te pe tine pe primul loc, impune-te cu delicatețe, nimeni nu merită să te sacrifici pentru el. Supara-te pe mine, apoi stai la rece și analizează, poate-ti dă Dumnezeu gândul cel bun. Îți doresc tot binele din lume”, a fost mesajul pe care Gina Pistol l-a primit din partea unei fane, pe pagina ei de Instagram.

Gina Pistol și-a anunțat retragerea de pe micul ecran

Timp de 11 sezoane, soția lui Smiley s-a aflat la cârma unui show culinar extrem de urmărit de telespectatori. După ce a devenit mamă, Gina Pistol a vrut să se dedice în totalitate creșterii fiicei sale, așa că a luat hotărârea de a renunța la televiziune. În urmă cu câteva luni, vedeta dezvăluia, extrem de tristă, că nu va mai prezenta emisiunea care a făcut-o atât de cunoscută în ultimii ani.

„ Am tot scris și rescris. O să încerc să nu plâng. Deci: Simpaticilor, după cum bine știți, acuși se fac doi ani de când am devenit mamă și am început o nouă viață. În acești doi ani în care mi-am continuat și activitatea ca prezentator la(...), mi-am dat seama că îmi doresc să-mi dedic mai mult timp mie, familiei și în special fiicei mele. Ca și pentru voi, și pentru mine acești ani au fost foarte complicați. Nimic nu a fost așa cum știam noi. Anul acesta am decis să-mi închei povestea cu emisiunea(...) și cu o echipă de oameni minunați, de la care am învățat foarte multe lucruri despre magia numită televiziune. Vreau să mulțumesc întregii echipe de prieteni pentru 11 sezoane minunate de(...) și 3 de(...). Le mulțumesc celor TREI MAGNIFICI care mi-au devenit prieteni și vouă, pentru că ați fost alături de mine în această aventură minunată a vieții mele. Vreau să-i mai mulțumesc în mod special Monei, pentru încrederea pe care a avut-o în mine, pentru toată răbdarea și pentru toate lecțiile pe care mi le-a dat cu cea mai mare delicatețe din lume. Simpaticilor, aventura mea, continua! Momentan alături de cel mai important om din viata mea, Josephine, si in viitor alaturi si de voi! Sa ne revedem cu bine la tv.

Până atunci sunt aici. Nu foarte des, dar atat de des cat pot! Va pup,Gina", a declarat Gina Pistol, pe pagina personală de Instagram.