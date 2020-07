Din Parlament, direct în filme pentru adulți

In articol:

Adeline Lafouine în vârstă de 47 de ani, fostă angajată de la Parlamentul Elvețian, a postat într-o zi o poză incendiară, demnă de revistele pentru adulți, chiar de la birou! Fotografia a ajuns la nenumărate site-uri de știri, televiziuni și reviste internaționale: BBC-ul britanic, columbianul “el Tiempo”, chiar și în Turcia prin intermediul “Hürriyet”. Toți au relatat în vara anului 2014 despre parlamentara de la Bundeshaus (n.r. Parlamentul Elveției). Secretara parlamentară, care era ocupată să se filmeze în ipostaze indecente în timpul liber, a reușit să gafeze când a postat o poză de la biroul Parlamentului.

Acum, șase ani mai târziu, secretara care a apărut în filme pentru adulți vorbește pentru prima dată. Adeline Lafouine (42), cunoscută sub pseudonimul Bernese\s, a publicat o carte în care descrie filmele pentru adulți, din perspectiva ei. "Pentru mine, filmele de genul au fost un fel de terapie", spune Adeline pentru BLICK.ch. Chiar daca aceasta se posta din propria initiativa, tot nu ese de acord să-și citeasca numele real in ziar.

”Am fost naivă”

Fotografia care a zguduit viețile unor angajați de birou și ale unor mame căsătorite - a fost un instantaneu chiar înainte de muncă. "Am fost singură în birou, munca mea a fost făcută și am vrut doar să le urez fanilor mei de pe Twitter o seară frumoasă", scrie ea. Asa că am postat o mică poză. O "greșeală fatală", spune Adeline privind înapoi. Ea recunoaste: "Am fost naivă".

Citeste si: Ludovic Orban: ”PSD caută să facă legături între mine şi activitatea unei societăţi. Nu mă aşteptam ca PSD...”

Citeste si: Mai multe fetițe, dispărute fără urmă! Anunțul făcut de poliție

Citeste si: Irina Rimes sau ce nu ai văzut niciodată la artistă. FOTO în premieră

Nu a vorbit niciodată cu pariții ei despre această ocupație

Adeline nu și-a ascuns niciodată activitatea din filmele pentru adulți de pe Internet. În plus, fotografia pe care o făcuse la Parlamentul Elvețian era extrem de inofensivă în comparație cu alte fotografii și clipuri video. Ea si sotul ei, Romand, au publicat aceste documente doar pe portalurile de limba franceza si au fost activi și în alte domenii dedicate în special adulților: "Întotdeauna am avut un anumit risc de expunere, eram conștientă de acest lucru", spune ea. "La urma urmelor, eram atât de cunoscută în lumea acestor filme, încat eram chiar oprită pe stradă.”

Adeline nu le spunea părinților ei ce face în timpul ei liber. Chiar si dupa ce fotografia a făcut înconjurul lumii, nu a vorbit niciodată despre ce s-a intimplat, scrie actrita in carte. Ea cere familiei și prietenilor care "până acum mi-au ignorat dubla viață" să nu "îi judece prea repede".