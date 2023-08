Dinamo nu se va mai putea baza pe un jucător important după calificarea în grupele Cupei României! Ovidiu Burcă: „A fost tăiat la degetul piciorului stâng”

In articol:

Imediat după finalizarea partidei, antrenorul celor de la Dinamo, Ovidiu Burcă a oferit primele declarații și a dezvăluit că unul dintre elevii săi nu va putea evolua în următoarea perioadă.

Un titular indiscutabil, Ricardo Grigore (24 de ani) a suferit o accidentare pe parcursul primei jumătăți a partidei și a avut nevoia de intervenția staff-ului

Ovidiu Burcă: „S-a tăiat la degetul piciorului stâng și va lipsi o perioadă”

În ultima partidă din campionat împotriva celor de la Petrolul Ploiești, finalizată cu remiză, 1-1 scor final, tehnicianul Ovidiu Burcă nu i-a avut la dispoziție pe spaniolii Gorka Larrucea și Dani Iglesias, și cei doi fiind accidentați.

„Rici s-a tăiat, a fost tăiat la degetul piciorului stâng. Din păcate, nu a putut continua și va lipsi o perioadă. O să vedem mâine cât va lipsi exact” , a spus Ovidiu Burcă.

Pentru Ricardo Grigore, meciul cu Metaloglobus a fost al patrulea pentru Dinamo în acest sezon, după ce a mai evoluat în trei partide în campionat.

După ce a retrogradat cu Dinamo, Grigore a fost cedat de „câini” la FCU Craiova și Petrolul Ploiești, iar la începutul acestui sezon s-a întors la echipa sa.

Ahmed Bani a marcat dubla în partida de calificare în grupele Cupei României

Elevii lui Ovidiu Burcă au avut mari emoții pe arena „Eugen Popescu”, după prima repriză în care nu au avut faze ofensive, s-au văzut conduși în cea de-a doua repriză de către echipa din divizia secundă Metaloglobus, grație reușitei lui Yassine Zakir.

Câinii au reușit să revină pe final de partidă, Ahmed Bani a reușit să înscrie de două ori în minutele 78 și 90+4, reușind să o califice pe Dinamo în grupele Cupei României.

După fluierul final al partidei, omul care a salvat-o pe Dinamo a ținut să vorbească și despre derby-ul cu Rapid ce urmează să aibă loc vineri, pe 1 septembrie, așteptându-se la o atmosferă incendiară în Giulești.

„Eu am încercat să-mi fac cât mai bine treaba și mă bucur că am reușit să înscriu două goluri. Noi am jucat până în ultimul minut, cum s-a văzut. Nu a fost un meci deloc ușor. Eu am vrut să centrez către poartă, mingea a ajuns din fericire în poartă.

Nu am vrut să dau direct spre poartă. Noi am vrut să terminăm în primele 90 de minute. Toată puterea este către meciul cu Rapid și tot focusul nostru este acolo. Este un derby care nu s-a mai jucat de foarte mult timp. Fanii lor sunt destul de fanatici, ne va aștepta un meci foarte greu.

Eu sper să joc și să-mi fac cât mai bine treaba, sper să marchez la fiecare meci. Au și ei o echipă bună, dar într-un derby nu mai conteaă numele. O să fim egali, șansele sunt 50-50. Și cu Rapid este un derby foarte frumos, dar ”Eternul Derby” rămâne cu FCSB”, a spus Ahmed Bani.